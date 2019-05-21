Минфин анонсировал отмену налоговых вычетов с покупки ценных бумаг

Налоговые вычеты первого типа (на взнос) по индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС) должны быть постепенно отменены, считает замминистра финансов Алексей Моисеев на конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок 2019".

Вычеты на взнос были инструментом для стартапа, теперь от него надо "потихоньку уходить", сказал Моисеев. По его словам, дискуссия об этом уже началась, она должна завершиться в течение года. Инвесторов, которые уже вложились в ценные бумаги через ИИС, изменения не должны затрагивать, отметил Моисеев.

Максимальный размер вычетов на взнос составляет 52 тысячи рублей в год (13 процентов с 400 тысяч рублей). Этот тип вычета выбирает абсолютное большинство обладателей ИИС, для многих физлиц возможность получить гарантированную премию из бюджета является решающим фактором для отказа от депозитов в пользу в пользу покупки ценных бумаг. Вычеты второго типа выбирают инвесторы, нацеленные на покупку акций, а также не имеющие доходов, облагаемых НДФЛ.

Постепенный уход от налоговых вычетов на взнос должен сопровождаться улучшением условий по второму типу вычета для владельцев ИИС - на полученный доход, считает Моисеев. Перед этим глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил увеличить максимальную сумму, которую можно положить на ИИС в течение года, разрешить расходование части средств с ИИС до истечения трех лет после его открытия, а также обсудить страхование инвестиций.