Минпромторг продолжит субсидирование высокотехнологичной продукции

Минпромторг продолжит субсидирование пилотных партий высокотехнологичной продукции.

Как уточнил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, начало первого отбора на право получения субсидии запланировано на середину июня.

За 5 дней до начала проведения отбора на сайте министерства будет размещено соответствующее извещение.

По словам министра, механизм способствует выведению пилотных партий оборудования на рынок. Отечественным производителям компенсируется до 50% фактически понесенных затрат на оплату сырья, материалов и комплектующих. Кроме того, речь идет о компенсации оплаты труда производственного персонала, инженерной разработки и проектирования, приобретения оснастки и расходного инструмента, логистических операций. "При этом цена закупки для потребителей будет на 15-50% ниже рыночной стоимости оборудования", - отметил Денис Мантуров.

На субсидии могут претендовать предприятия, производящие продукцию тяжелого, нефтегазового, энергетического машиностроения, станкоинструментальной промышленности, а также пищевого и строительно-дорожного машиностроения.