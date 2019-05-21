Минторг США разрешил Huawei временно возобновить деятельность

Министерство торговли США выдало китайской телекоммуникационной компании Huawei временное разрешение на возобновление деятельности. Соответствующее уведомление опубликовано на сайте официальных документов американского правительства.

Временная 90-дневная лицензия позволяет компании обеспечивать обслуживание сетей и предоставлять обновления программного обеспечения для ее мобильных устройств, используемых в США. Кроме того, как отмечается в документе, отменяются ограничения для Huawei на покупку товаров в Соединенных Штатах.

Положение действует с 20 мая по 19 августа 2019 года, пишет ТАСС. В минторге США также отметили, что могут выдать временные лицензии, чтобы дать время другим компаниям и лицам, имеющим деловые контакты с Huawei, и избежать перерыва в работе уже существующих коммуникационных сетей и оборудования.

Напомним, 15 мая министерство торговли США внесло Huawei и связанные с ней юридические лица в свой черный список, так как, по мнению американского правительства, китайская компания "вовлечена в деятельность, противоречащую нацбезопасности США и внешнеполитическим интересам". На фоне этого корпорация Google объявила о приостановке бизнес-контактов с Huawei.