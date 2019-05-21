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21.05.2019 18:09
Рубрика: Экономика

Летите мимо

Минтранс вдвое снижает квоты на иностранных пилотов
Текст: Евгений Гайва
Минтранс предложил в два раза снизить квоту приема иностранных граждан на должности командиров воздушных судов. Ведомство разработало проект постановления правительства.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сейчас все российские авиакомпании в совокупности могут в год набирать по 200 иностранцев на должность командира воздушного судна. Такую возможность они получили с 2014 года из-за кадрового голода. Если квоту не выбирают в течение года, можно оставшимися позициями воспользоваться в следующем году.

Теперь минтранс предлагает уменьшить квоту до 100 человек в год. Это будет максимальное количество иностранных граждан, с которыми авиаперевозчики смогут заключать трудовые договоры.

В свое время, когда вводили квоту, власти пошли авиакомпаниям навстречу. Тогда перевозчики жаловались, что дефицит командиров воздушных судов составляет примерно 150-200 человек в год. Как пояснили "РГ" в минтрансе, в течение последних пяти лет установленная квота не выбиралась. "В настоящий момент используется лишь 13 процентов от общей квоты", - отметили в ведомстве.

Фото: iStock
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Однако вопрос с обеспеченностью кадрами авиаотрасли остается открытым. "Пять лет назад наши авиакомпании могли предложить заработные платы выше, чем даже некоторые европейские перевозчики. Поэтому они могли найти работников на стороне. Сейчас привлекать квалифицированных иностранных специалистов стало проблематично", - рассказывает "РГ" глава аналитической службы агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев. Зарплата летного состава номинирована в рублях. С учетом изменившегося курса российской национальной валюты зарплата уже не привлекательна для иностранцев, поясняет он.

Но дефицит кадров при этом не сокращается. Причем нехватку квалифицированных пилотов испытывают многие страны, так как авиаперевозки интенсивно растут.В большом количестве "вымывает" пилотов с рынка Китай, где активно развиваются авиакомпании.

А вот восполнить нехватку кадров оказывается не так-то просто. Обучение сложное и затратное. В тех странах, где образование платное, не многие готовы вложить деньги. Также в числе главных барьеров на пути подготовки достаточного количества квалифицированных пилотов высокие требования по здоровью.

В результате, если крупные авиакомпании еще как-то могут найти нужных специалистов, то малые региональные авиакомпании испытывают дефицит кадров. Такая ситуация сохранится в ближайшее время, отмечает Пантелеев.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство Минтранс Правила авиаперевозок
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