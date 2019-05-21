На что не жалеют миллионы евро в опустевшей Латвии

Новости

В Иркутской области депутата гордумы задержали за пьяную езду 09:20
Швеция - Россия. Онлайн-трансляция матча ЧМ по хоккею 09:07
В Уфе психотерапевта осудили за изнасилование 16-летней пациентки 09:06
Циклон "закрыл" дорогу в трех селах Приморья 09:03
В Иркутской области в деревне сгорело 20 домов 09:00
Лжеврачи обманули более 11 тысяч человек на миллиард рублей 08:59
Чешский журналист раскрыл причину нелюбви к России на Западе 08:54
Скончался знаменитый гонщик "Формулы-1" Ники Лауда 08:35
Ученые выяснили, почему одни люди любят кошек, а другие - собак 08:11
Тихоокеанскому флоту исполнилось 288 лет 08:01
В Москве сегодня потеплеет до +25 градусов 07:38
Дилеры АвтоВАЗа прекратили продажу деталей для Lada Vesta Sport 07:35
В перестрелках в Мексике убиты 10 человек 07:28
Названа основная угроза для женского сердца 07:17
В Венесуэле откажутся от использования Visa, Mastercard и Maestro 07:12
В Забайкалье восстановят уничтоженные пожарами чабанские стоянки 07:06
В Новосибирской области 13 школьников отравились "Гремучей смесью" 07:04
В приморском селе ввели карантин из-за псевдочумы птиц 07:00
Пенс: США увеличат количество боевых кораблей до 355 06:42
Ученые рассказали о влиянии распространенного недуга на рак печени 06:25
В Японии 1,5 тысячи домов остались без света из-за ливней 06:12
В Сахалинской области появятся льготы на вывоз мусора 05:49
Суд в США разрешил конгрессменам требовать декларации Трампа 05:46
В Приморье отремонтируют 114 километров автотрасс 05:44
В США потерпел крушение штурмовик корпуса морской пехоты 05:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минфин разъяснил, как получить из бюджета 450 тысяч рублей на ипотеку
Минфин разъяснил, как получить из бюджета 450 тысяч рублей на ипотеку
29 мая в "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
29 мая в "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 20 по 26 мая
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 20 по 26 мая
21.05.2019 09:25
Рубрика: В мире

На что не жалеют миллионы евро в опустевшей Латвии

Текст: Юрий Сизов
Пятнадцать лет пришлось лезть из кожи латвийскому бюджету, прежде чем правительство смогло рапортовать смотрящему за "копилкой" альянса за океаном, что обязательства страны - "вынь да положь" - два процента ВВП на обслуживание машины НАТО - выполнен. Около 600 миллионов евро заложены в скромный бюджетный план страны, из которой за эти годы эмигрировал почти миллион ее жителей. Правда, министр обороны Латвии Артис Пабрикс дал понять журналистам, что и это еще не предел, публично намекая на увеличение военных расходов вне зависимости от экономической ситуации на побережье обмелевшей во всех отношениях Даугавы.

Более того. В ближайшие три года янтарный край под аплодисменты национал-радикалов намерен потратить на развитие военной инфраструктуры еще не менее 200 миллионов евро. Из них только 30 миллионов пойдут на реконструкцию полигона и военной базы в Адажи: строительство казарм и склада, а также ремонт и расширение помещений для хранения техники.

Здесь, в 20 километрах от Риги, по информации местных источников, уже начал развертываться штаб интернациональной дивизии "Север", о создании которого впервые заговорили в Брюсселе еще в прошлом году. В состав очередного "железного кулака" на границе с Россией войдут боевые части Латвии, Дании и Эстонии.

И хотя формально в структуру атлантического альянса новое подразделение еще не вписано, западные эксперты не сомневаются, что на ближайшем заседании министров обороны НАТО в июне этот вопрос получит желаемый "одобрямс".

Фото: Сергей Мелконов / РИА Новости
Бывший мэр Риги призвал готовиться к отмене антироссийских санкций

До сих пор, как известно, общее командование подразделениями НАТО в Польше, Словакии, Венгрии и в трех странах Балтии осуществляют штабы в польских городах Щецин и Эльблонг. Но, как уточнил латвийской газете "Сегодня" полковник запаса Раймонд Рубловскис, когда новый штаб из 300 офицеров включат в структуру альянса, он будет напрямую подчиняться командованию в Щецине.

Дело в том, что собрать по хуторам симфонический коллектив даже во времена автора венских вальсов особых проблем не составляло, а вот подобрать для исполнителей чужой воли виртуозного дирижера до сих пор остается непосильной задачей даже у потомков латышских стрелков, констатируют местные обозреватели.

С одной стороны, заявка на создание очередного штаба подтверждает законы природы: аппетит приходит во время еды. Балтийский регион готовится к заселению, опустевших от стремительной эмиграции населения территорий, масштабным натовским контингентом. Правда, для него готовится и иной интеграл управления. И желательно, намекают в брюссельских коридорах, без провинциальных исполнителей, для которых попросту не будет места при принятии решений.

Кстати, в ближайшее время, сообщают латвийские издания, на территории трех прибалтийских республик запланирован целый ряд военных учений. Уже в начале июня в Балтийском море состоятся военно-морские маневры BALTOPS, в которых примут участие военные из 18 стран. А с 26 июня по 9 июля в Латвии пройдут совместные учения сил Литвы, Эстонии, Швеции и Финляндии по отработке навыков морского десантирования.

Так что дислокация нового штаба в Адажи вызывает пока много вопросов у военных экспертов. Ведь объединенный штаб латвийских вооруженных сил находится в Риге. Здесь оборудована инфраструктура, линии связи и коммуникации. А это означает, что штаб дивизии "Север" будет находиться в подчинении не у местных начальников, а у вышестоящих штабов альянса.

Это типичная схема для региона: передавать контроль над воинскими формированиями более продвинутым странам, констатируют рижские СМИ. Дания, например, контролировала литовскую бригаду "Железный волк", которая недавно перешла в подчинение одной из дивизий бундесвера. Возможно, и очередная дивизия создается по аналогичной матрице.

Фото: twitter.com
В Риге прошел марш против ликвидации русских школ

Хотя вопросы без ответов остались у местных информационных порталов и после торжественного открытия штаба в Адажи, на котором никто не обмолвился о численности и задачах дивизии. Как правило, подобные формировании в НАТО состоят из двух-трех бригад. Конечно, броское наименование произвело впечатление на местных обывателей, хотя, в экспертном сообществе склонны утверждать, что "малая Антанта" вряд ли в состоянии самостоятельно рекрутировать полноценную боевую дивизию. Ведь общая численность военнослужащих в Латвии, Литвы и Эстонии не дотягивает и до 20 тысяч человек. Разве что, поставят под ружье всех резервистов, допускают аналитики. Тем более, что на руках только у населения Латвии, сообщают официальные власти, хранится оружие, которого хватит на шесть дивизий.

Да и численность войск НАТО постепенно разрастается у границ России. Уже сегодня в Адажи строится новый казарменный городок, где разместятся несколько тысяч солдат. Расширение и реконструкция военной инфраструктуры сопровождают военные маневры в соседних Литве и Эстонии. А в перспективе в трех странах Балтии предполагается разместить до десяти тысяч солдат альянса. 

В мире Европа Латвия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Новые "Крокодилы" ЗИЛ-133 неожиданно появились в продаже
Совбез ООН отказался рассмотреть вопрос о языковом законе на Украине
Минторг США разрешил Huawei временно возобновить деятельность
Зеленский подписал первый президентский указ
Премьер-министр Украины объявил об отставке правительства страны