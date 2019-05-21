На что не жалеют миллионы евро в опустевшей Латвии

Пятнадцать лет пришлось лезть из кожи латвийскому бюджету, прежде чем правительство смогло рапортовать смотрящему за "копилкой" альянса за океаном, что обязательства страны - "вынь да положь" - два процента ВВП на обслуживание машины НАТО - выполнен. Около 600 миллионов евро заложены в скромный бюджетный план страны, из которой за эти годы эмигрировал почти миллион ее жителей. Правда, министр обороны Латвии Артис Пабрикс дал понять журналистам, что и это еще не предел, публично намекая на увеличение военных расходов вне зависимости от экономической ситуации на побережье обмелевшей во всех отношениях Даугавы.

Более того. В ближайшие три года янтарный край под аплодисменты национал-радикалов намерен потратить на развитие военной инфраструктуры еще не менее 200 миллионов евро. Из них только 30 миллионов пойдут на реконструкцию полигона и военной базы в Адажи: строительство казарм и склада, а также ремонт и расширение помещений для хранения техники.

Здесь, в 20 километрах от Риги, по информации местных источников, уже начал развертываться штаб интернациональной дивизии "Север", о создании которого впервые заговорили в Брюсселе еще в прошлом году. В состав очередного "железного кулака" на границе с Россией войдут боевые части Латвии, Дании и Эстонии.

И хотя формально в структуру атлантического альянса новое подразделение еще не вписано, западные эксперты не сомневаются, что на ближайшем заседании министров обороны НАТО в июне этот вопрос получит желаемый "одобрямс".

До сих пор, как известно, общее командование подразделениями НАТО в Польше, Словакии, Венгрии и в трех странах Балтии осуществляют штабы в польских городах Щецин и Эльблонг. Но, как уточнил латвийской газете "Сегодня" полковник запаса Раймонд Рубловскис, когда новый штаб из 300 офицеров включат в структуру альянса, он будет напрямую подчиняться командованию в Щецине.

Дело в том, что собрать по хуторам симфонический коллектив даже во времена автора венских вальсов особых проблем не составляло, а вот подобрать для исполнителей чужой воли виртуозного дирижера до сих пор остается непосильной задачей даже у потомков латышских стрелков, констатируют местные обозреватели.

С одной стороны, заявка на создание очередного штаба подтверждает законы природы: аппетит приходит во время еды. Балтийский регион готовится к заселению, опустевших от стремительной эмиграции населения территорий, масштабным натовским контингентом. Правда, для него готовится и иной интеграл управления. И желательно, намекают в брюссельских коридорах, без провинциальных исполнителей, для которых попросту не будет места при принятии решений.

Кстати, в ближайшее время, сообщают латвийские издания, на территории трех прибалтийских республик запланирован целый ряд военных учений. Уже в начале июня в Балтийском море состоятся военно-морские маневры BALTOPS, в которых примут участие военные из 18 стран. А с 26 июня по 9 июля в Латвии пройдут совместные учения сил Литвы, Эстонии, Швеции и Финляндии по отработке навыков морского десантирования.

Так что дислокация нового штаба в Адажи вызывает пока много вопросов у военных экспертов. Ведь объединенный штаб латвийских вооруженных сил находится в Риге. Здесь оборудована инфраструктура, линии связи и коммуникации. А это означает, что штаб дивизии "Север" будет находиться в подчинении не у местных начальников, а у вышестоящих штабов альянса.

Это типичная схема для региона: передавать контроль над воинскими формированиями более продвинутым странам, констатируют рижские СМИ. Дания, например, контролировала литовскую бригаду "Железный волк", которая недавно перешла в подчинение одной из дивизий бундесвера. Возможно, и очередная дивизия создается по аналогичной матрице.

Хотя вопросы без ответов остались у местных информационных порталов и после торжественного открытия штаба в Адажи, на котором никто не обмолвился о численности и задачах дивизии. Как правило, подобные формировании в НАТО состоят из двух-трех бригад. Конечно, броское наименование произвело впечатление на местных обывателей, хотя, в экспертном сообществе склонны утверждать, что "малая Антанта" вряд ли в состоянии самостоятельно рекрутировать полноценную боевую дивизию. Ведь общая численность военнослужащих в Латвии, Литвы и Эстонии не дотягивает и до 20 тысяч человек. Разве что, поставят под ружье всех резервистов, допускают аналитики. Тем более, что на руках только у населения Латвии, сообщают официальные власти, хранится оружие, которого хватит на шесть дивизий.

Да и численность войск НАТО постепенно разрастается у границ России. Уже сегодня в Адажи строится новый казарменный городок, где разместятся несколько тысяч солдат. Расширение и реконструкция военной инфраструктуры сопровождают военные маневры в соседних Литве и Эстонии. А в перспективе в трех странах Балтии предполагается разместить до десяти тысяч солдат альянса.