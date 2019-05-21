На Кипре прогремели три взрыва

Новости

Фото: Данила Козловский приступил к съемкам драмы о Чернобыле 15:34
Патрушев поручил принять меры против заноса заболеваний в Крым из Украины 15:34
"Женские" стартапы набирают популярность 15:34
В Госдуме прокомментировали заявление депутата Польши о военных США 15:32
В МИД РФ оценили политический скандал в Австрии 15:22
В Госдуме оценили перспективу санкций в отношении "Северного потока - 2" 15:20
Путин выступит перед профсоюзами 15:19
Патрушев призвал активизировать создание вытрезвителей в Крыму 15:16
Жителя Кузбасса задержали за призывы к теракту в мечети 15:16
В Новороссийске обиженный посетитель сообщил о минировании кафе 15:11
"Игру престолов" в Москве проводили эффектным шоу 15:10
Принят закон об электронном голосовании 15:05
В Крыму за год выявили участников трех террористических ячеек 15:05
Кроссовер Hyundai Venue оказался на 300 тысяч рублей дешевле Creta 15:00
Бывший вице-канцлер Австрии метит в кресло мэра Вены 14:57
Названа причина пожара в кемеровском автоцентре 14:51
СК в Нальчике проверит сообщения о запертом в машине младенце 14:41
В Петербурге заложили первое в России безэкипажное судно 14:39
Аграрии Южного Урала отремонтируют оборудование с помощью 3D-принтера 14:38
В новом клипе "Кирпичей" снялись Боярский, Буланова и Друзь 14:36
В Раде назвали возможную дату внеочередных выборов 14:15
Наставница "Голоса" Гагарина высказалась о скандале с дочерью Алсу 14:15
Индекс окрошки: Сколько стоит приготовить самый популярный летний суп 14:13
УАЗ "Хантер" окончательно превратили в грузовик 14:12
В Крыму культовый комплекс "Зынджырлы медресе" передали муфтияту 14:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
21.05.2019 14:00
Рубрика: В мире

На Кипре прогремели три взрыва

Текст: Денис Кабанов

Минувшим вечером на Кипре прогремели три взрыва, один - у здания страховой компании в Никосии, еще два - в частном секторе города Пафос.

Сработавшее в Никосии самодельное взрывное устройство причинило незначительный ущерб зданию фирмы. Какие-либо другие подробности пока неизвестны.

Фото: REUTERS/Jean-Paul Pelissier
Франция создаст военно-морскую базу на Кипре

В Пафосе же ситуация намного яснее. Первый взрыв прогремел в районе Муталлос. Неизвестные заложили самодельное взрывное устройство, сделанное из огнетушителя, обмотанного поражающими элементами, у входной двери дома 57-летнего жителя города. В момент взрыва в доме помимо хозяина находились его жена и двое детей. Женщина получила незначительные ранения.

Через 25 минут злоумышленник бросил в другое частное строение, принадлежащее 21-летнему киприоту, бутылку с зажигательной смесью. Полиция уже выяснила, что бросавшим оказался как раз сын хозяина первого пострадавшего от взрыва дома.

Таким образом, основной версией случившихся инцидентов являются криминальные разборки. Теперь полиция разыскивает собственника второго подвергшегося нападению жилища, справедлива пологая, что самодельную бомбу в Пафосе заложил именно он.

В мире Европа Кипр
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков оценил риторику Зеленского
МИД: Попытки помешать "Северному потоку-2" угрожают безопасности Европы
В Минобороны рассказали, как кормят российских солдат
Задержан заместитель губернатора Ростовской области по ЖКХ
В Раде назвали возможную дату внеочередных выборов