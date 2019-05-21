Минувшим вечером на Кипре прогремели три взрыва, один - у здания страховой компании в Никосии, еще два - в частном секторе города Пафос.

Сработавшее в Никосии самодельное взрывное устройство причинило незначительный ущерб зданию фирмы. Какие-либо другие подробности пока неизвестны.

В Пафосе же ситуация намного яснее. Первый взрыв прогремел в районе Муталлос. Неизвестные заложили самодельное взрывное устройство, сделанное из огнетушителя, обмотанного поражающими элементами, у входной двери дома 57-летнего жителя города. В момент взрыва в доме помимо хозяина находились его жена и двое детей. Женщина получила незначительные ранения.

Через 25 минут злоумышленник бросил в другое частное строение, принадлежащее 21-летнему киприоту, бутылку с зажигательной смесью. Полиция уже выяснила, что бросавшим оказался как раз сын хозяина первого пострадавшего от взрыва дома.

Таким образом, основной версией случившихся инцидентов являются криминальные разборки. Теперь полиция разыскивает собственника второго подвергшегося нападению жилища, справедлива пологая, что самодельную бомбу в Пафосе заложил именно он.