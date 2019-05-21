Причем вся одежда в магазинах будет представлена от местных производителей. По мнению властей, данная мера поможет не только сформировать рынок качественной школьной формы, но и гарантированно ее реализовывать.

С нынешнего года предприятия легкой промышленности могут получать займы под один процент в год. Таких низких ставок нет ни в одной отрасли. "Но намного важнее, чтобы предприятия получили возможность сбывать свою продукцию в крае", - отметили чиновники.

Сейчас родители чаще всего покупают форму для ребенка на школьных ярмарках. Открываются они в конце лета и работают несколько месяцев, поэтому купить новую форму взамен старой или испорченной не в сезон просто нет возможности. Единая же торговая сеть будет открыта круглый год. Площадки разместятся в павильонах крупных ТЦ и отдельных специализированных магазинах.

- Такие площадки будут удобны, прежде всего, для небольших швейных предприятий, которым тяжело оплачивать аренду в одиночку, - считает владелец швейного производства в Краснодаре Ольга Косец. - С другой стороны они удобны и покупателю, так как в одном месте собраны коллекции сразу нескольких местных производителей.

В каждой модели всегда найдется своя изюминка, так как единого стандарта на внешний вид школьной формы нет, только рекомендации: белый верх, темный низ. Что касается стоимости комплекта, то по отдельности брюки, рубашка, жилет или пиджак обходятся в 3-4 тысячи рублей, при массовом заказе от школы - на 20-30 процентов дешевле. Самое главное, что вся продукция будет сертифицирована. Ведь специалисты называют современную школьную одежду стеклянной, так как зачастую ее шьют из некачественных китайских и турецких тканей. В УФАС по Краснодарскому краю пока инициативу властей прокомментировали коротко: будущая единая сеть должна предоставлять выбор потребителю и ни в коем случае не принуждать родителей школьников покупать одежду только здесь.

Комментарий

Сергей Смирнов, доктор экономических наук:

- В целом, это вполне понятный механизм. И в нем нет ничего плохого. А вот в запрете выхода на рынок производителей из других регионов нет смысла. Если родителей не устроит местная сеть, они могут съездить в соседний регион и купить там. Или заказать по интернету. У регионов есть возможность поддержать своих производителей и без запрета. Это система налоговых преференций и льгот по тем налогам, которые поступают в региональный бюджет. Также возможны варианты государственно-частного партнерства.

Подготовил Евгений Гайва