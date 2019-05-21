Нарезное оружие разрешат приобрести без наличия гладкоствольного ружья

Приятная новость для сообщества владельцев гражданского огнестрельного оружия: в кои веки в Госдуму подан законопроект, не ужесточающий, а, напротив, облегчающий приобретение и оформление нарезного карабина, охотничьей или спортивной винтовки.

До сих пор почти все законодательные акты были, так сказать, жестко запретительными. Что вполне объяснимо после ряда трагических случаев, в том числе в керченском колледже, когда даже глава государства Владимир Путин потребовал изменений в оружейном законодательстве. Впрочем, президент требовал не исключительно ужесточающих изменений - не надо крайностей, - а, так сказать, стабилизирующих. Надо все привести к разумному знаменателю. Ведь крайности приводят к беде. Именно это и имели в виду депутаты во главе с председателем Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым, которые внесли в Госдуму законопроект, предлагающий изменения в Закон "Об оружии". Самая главная новация: владельцы гладкоствольного оружия смогут продать свое ружье и приобрести нарезное оружие. Пока что главным условием приобретения нарезного карабина или винтовки остается владение гладкоствольным ружьем, причем в течение пяти лет. Понятно, что если такого ружья нет в наличии, то и винтовки тоже не будет.

Самая главная новация - владельцы гладкоствольного оружия смогут продать свое ружье и приобрести нарезное оружие

Но ведь в жизни бывают разные ситуации. Где-то в сибирской, дальневосточной тайге или на Крайнем Севере людям, живущим промысловой охотой, гладкоствольное ружье особо и не нужно.

А вот дополнительный нарезной ствол, скажем, на крупного зверя, будет весьма кстати. Но не хватает денег. Получается замкнутый круг. Так почему бы не разрешить охотнику продать ненужную вещь и купить нужную? Ведь стаж владения гладкоствольным оружием никуда не исчезает - достаточно показать в подразделении лицензионно-разрешительной работы соответствующий документ.

Новый законопроект имеет ярко выраженный антикоррупционный контекст. Ведь оружие все равно приобретали, только незаконно. Как в тундре уследить? Теперь решили привести ситуацию в нормальное состяние.

То же самое - и в отношение спортсменов, занимающихся пулевой стрельбой, в том числе - биатлоном. Во всем мире такие спортсмены, приносящие своей стране славу и медали, пользуются не просто индивидуальным, а личным оружием.

Причем, покупают его сами, за свои деньги, посещая не одну сотню магазинов, в том числе и заграничных. Вот такой оружейный шопинг. И только у нас все та же проблема: хочешь купить нарезной ствол - поимей пять лет "гладкоствол".

Предлагается разрешить ремонт граж­данского оружия местным мастерским, имеющим соответствующую лицензию

Ну зачем биатлонисту двустволка, если он не любит охоту? Новый законопроект предлагает отменить и эту несуразицу.

Есть в новом документе и другие приятные бонусы. Например, станет более доступным ремонт оружия. До сих пор ремонт и сервисное обслуживание может проводить только производитель оружия. Можете себе представить таежного охотника, едущего за сотни километров в райцентр, где есть филиал тульского или, скажем, ижевского завода, чтобы сменить боек или какую-нибудь пружинку в ружье?

Не секрет, что многие и не ездят - чинят сами или обращаются к местным умельцам. А это - уголовная статья за незаконную переделку оружия. Чем, кстати, и пользуются некоторые местные участковые для улучшения статистики раскрываемости преступлений. Казалось бы, абсурд. В законопроекте предлагается разрешить такой ремонт местным мастерским, имеющим соответствующую лицензию.

Собеседники корреспондента "РГ" в спецслужбах и правоохранительных органах рассказали, что этот, казалось бы, незначительный законодательный нюанс сразу же выведет из-под криминальной "крыши" многих оружейных кустарей-умельцев. Да, когда-то, в "лихие 90-е" эти люди потеряли работу на оборонных заводах. И стали что-то подпольно мастерить и ремонтировать в гаражах и подвалах, в том числе и для бандитов. Тот печальный период дал много в буквальном смысле убойных поделок, даже изобретений. Именно подпольные мастера вернули к жизни множество оружия времен войны, найденного "черными копателями". Именно эти умельцы стали переделывать травматическое и пневматическое оружие в боевое, пусть и одноразовое, очень подходящее для киллеров. По принципу: выстрелил, выбросил и забыл.

Их трудно осуждать - надо же было как-то кормиться. Теперь, если кто-то захочет выйти из "тени", может организовать свой малый бизнес - легальную оружейную мастерскую. И принимать только законные заказы.