Нарезное оружие разрешат приобретать без владения гладкоствольным

Приятная новость для владельцев гражданского огнестрельного оружия: в Госдуму внесен законопроект, облегчающий приобретение и оформление нарезного карабина, охотничьей или спортивной винтовки.

До сих пор почти все законодательные акты были, так сказать, жестко запретительными. Что вполне объяснимо после ряда трагических случаев, в том числе в керченском колледже, когда даже глава государства Владимир Путин потребовал изменений в оружейном законодательстве. Впрочем, речь не толкьо об ужесточающих изменениях, а, так сказать, стабилизирующих. Надо все привести к разумному знаменателю. Ведь крайности и приводят к беде.

Именно это имели ввиду депутаты во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым, которые внесли в Госдуму законопроект, предлагающий изменения в закон "Об оружии". Самая главная новация: владельцы гладкоствольного оружия смогут продать свое ружье и приобрести нарезное. Пока что главным условием приобретения нарезного карабина или винтовки остается владение гладкоствольным ружьем, причем в течение пяти лет. Понятно, что если такого ружья нет в наличии, то и винтовки тоже нет. Но ведь в жизни бывают разные ситуации. Где-то в сибирской, дальневосточной тайге или на Крайнем Севере людям, живущим промысловой охотой, гладкоствольное ружье особо и не нужно. А вот дополнительный нарезной ствол будет весьма кстати, но не хватает денег. Получается замкнутый круг. Так почему бы не разрешить охотнику продать ненужную вещь и купить нужную? Ведь стаж владения гладкоствольным оружием никуда не исчезает - достаточно показать в подразделении лицензионно-разрешительной работы соответствующий документ.

То же самое и в отношении спортсменов, занимающихся пулевой стрельбой, в том числе биатлоном. Во всем мире такие спортсмены, приносящие своей стране славу и медали, пользуются не просто индивидуальным, а личным оружием. Причем покупают его сами, за свои деньги, посещая не одну сотню магазинов. Зачем биатлонисту двустволка, если он не любит охоту? Новый законопроект предлагает отменить и эту несуразицу.

Есть в новом документе и другие бонусы. Например, станет более доступным ремонт оружия. До сих пор ремонт и сервисное обслуживание может проводить только производитель. Можете себе представить таежного охотника, едущего за сотни километров в райцентр, где есть филиал тульского или, скажем, ижевского завода, чтобы сменить боек или какую-нибудь пружинку в ружье? Не секрет, что многие и не ездят - чинят сами или обращаются к местным умельцам. А это уголовная статья за незаконную переделку оружия. Казалось бы, абсурд. В законопроекте предлагается разрешить такой ремонт местным мастерским, имеющим соответствующую лицензию.