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Обновления Windows 10 ломают компьютеры

21.05.2019,  
16:21
Текст:  Владимир Болотин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Установка обновлений Windows 10 может приводить к  выходу компьютера из строя. Об этом сообщается на официальном сайте разработчика - корпорации Microsoft.

Неполадка связана с функцией восстановления системы после установки обновлений. В некоторых случаях может появляться ошибка 0xc000021a, и при попытке принудительно перезагрузить компьютер система не способна загрузить рабочий стол Windows.

Стало известно, что Windows 7 и XP уязвимы для серьезного взлома

Как объяснили сотрудники Microsoft, проблема связана с инициацией .sys файлов при загрузке системы, когда имеющиеся драйверы не совпадают с каталогами в реестре. В итоге процесс перезагрузки останавливается.

Microsoft уже предложила решение проблемы с использованием системы воcстановления Windows. Пользователям посоветовали отключить использование подписи драйверов в настройках перезагрузки.

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