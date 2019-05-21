Главный онколог назвал основные продукты, которые могут вызвать рак

Главный внештатный специалист онколог российского минздрава Андрей Каприн назвал основные факторы, которые способствуют возникновению раковых заболеваний.

По его словам, опасность могут представлять как определенный образ жизни, так и употребление некоторых продуктов.

Как сообщает агентство "Москва", речь, в частности, идет о жирной пище и пищевых добавках, которые используются в продуктах, предназначенных для быстрого питания. Также небезопасным является красное мясо в большом количестве.

Кроме того, в качестве факторов риска были названы алкоголизм, малоподвижный образ жизни и ожирение.

"Это факторы, которые совершенно точно считаются канцерогенными", - подчеркнул онколог.

Также Андрей Каприн отметил, что курение повышает риск развития рака в 30-50 раз. Причем, оно может вызвать не только рак легких. "Это огромный спектр", - уточнил онколог.