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21.05.2019 06:42
Рубрика: В мире

Пенс: США увеличат количество боевых кораблей до 355

Фото: U.S. Navy via AP Фото: U.S. Navy via AP
Фото: U.S. Navy via AP

Администрация президента Дональда Трампа намерена довести количество боевых кораблей ВМС США до 355. Об этом заявил вице-президент Майкл Пенс, выступая в понедельник на базе военно-морской авиации в Джексонвилле (штат Флорида).

Фото: U.S. Navy / wikimedia.org
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По словам Пенса, правительство США взаимодействует с конгрессом и лидерами обеих политических партий, чтобы американские вооруженные силы "были самыми мощными в истории", - цитирует ТАСС.

Вице-президент США также отметил, что программа развития ВМС, предложенная Трампом, является самой крупной за последние 20 лет. В проекте бюджета на новый финансовый год содержится запрос на выделение средств на закупку 12 новых боевых кораблей. В ближайшие годы будут выделены средства на строительство еще 55 кораблей. "Мы доведем численность ВМС США до 355 кораблей чуть более чем за десятилетие", - пообещал Пенс.

Между тем, по данным стратегического исследовательского института США Heritage Foundation, к концу 2018 год в составе ВМС США было 284 боевых корабля. По данным специалистов, это на 12 кораблей больше, чем в 2017 году.

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