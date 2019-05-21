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21.05.2019 18:25
Рубрика: Власть

Песков рассказал про зарплаты в Кремле

Текст: Кира Латухина

Сотрудникам Кремля и правительства действительно вернули зарплаты до прежнего уровня. Такую информацию подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На просьбу журналистов прокомментировать сообщение "РБК", что сотрудникам администрации президента и Белого дома восстановили зарплаты, урезанные на 10 процентов, Песков сказал: "Да могу подтвердить, это действительно так".

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"К сожалению, речь не идет об увеличении. Просто вернули 10 процентов, которые срезали в 2015 году", - пояснил представитель Кремля. "Тогда решение принималось в связи с дефицитным бюджетом, - сказал он. - Сейчас бюджет исполняется с профицитом". "Зарплата вернулась в прежнее состояние без увеличения", - заметил Песков.

На вопрос, от чего вообще зависит рост зарплат в Кремле, пресс-секретарь главы государства пояснил: "Показатели, связанные с бюджетом, с увеличением профицита... Связано с общим уровнем зарплат". "Пока таких факторов нет и об увеличении речь не идет", - заключил Песков.

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