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21.05.2019 18:15
Рубрика: Экономика

Кто у прилавка

Продавцы недовольны зарплатами и условиями труда
Текст: Ольга Игнатова
Более четверти специалистов, занятых в сфере продаж, хотели бы сменить сферу деятельности, а 57 процентов готовы покинуть компанию в ближайшее время, показало исследование компании "Авито Работа".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Чаще всего люди недовольны слишком низкой заработной платой. Эту причину указали 40 процентов респондентов. Также побуждают к смене работы плохие и даже опасные для здоровья условия труда (с ними сталкиваются 23 процента опрошенных). Почти каждый пятый (18 процентов) жалуется на отсутствие карьерных перспектив, а 9 процентов вынуждены уйти с работы не по своей воле.

При этом более половины сотрудников (54 процента) не общались с начальством перед принятием решения об увольнении. Такой разговор инициировали лишь 36 процентов, а в 10 процентах случаев тему поднял сам руководитель.

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Примечательно, что смена работы зачастую не только не решает финансовый вопрос, но и усугубляет его. Недовольство уровнем заработной платы на текущем месте работы у людей выше, чем на предыдущем. Иными словами там, где они ранее трудились, платили больше и условия были лучше. А на новом месте ожидания не оправдались. Из-за этого люди еще больше разочаровываются в торговой сфере. Но при этом большинство не готовы менять свою жизнь ради лучшей работы. Так, 53 процента откажутся от переезда, даже если вакансия будет им интересна. На кардинальные изменения готовы пойти менее трети работников торговли.

Более четверти специалистов, занятых в сфере продаж, хотели бы сменить сферу деятельности

По словам проректора Академии труда и социальных отношений Александра Сафонова, средние зарплаты в торговле по стране немного превышают 20 тысяч рублей (почти в два раза ниже, чем по России), поэтому и такая текучка кадров. Люди работают на одном месте от 1 до 3 лет, а затем меняют сферу деятельности. По мнению проректора Финансового университета при правительстве РФ Алексея Зубца, от сотрудников ретейла не требуется высокой квалификации, соответственно, предложение рабочих рук практически неограниченное. "Руководство торговых точек привыкло жить на текучке, когда взамен ушедших набираются новые кадры. А новичкам, как правило, платят меньше. Тенденция нездоровая, но она существует многие годы, и работодатели и дальше не будут ценить кадры", - отмечает Зубец.

Экономика Работа Зарплата Рынок труда
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