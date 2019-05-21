Снимаю с полки тоненькие сборники Юлии Друниной.

Вот один из первых - "Современники", 1960 года, с журавлем на обложке, со стихами о войне, о любви, о звездах, о космических кораблях и Кубе.

А вот такая же маленькая, с карман гимнастерки, книжка 1968 года "Ты вернешься" - об убитых Че Геваре и Кеннеди, о разрушенном землетрясением Ташкенте и снова о войне. "Нас в дивизии было шестнадцать девчонок, только четверо нас возвратилось назад..."

Вдруг под ноги мне падает пожелтевший конверт. Четверть века назад я принес его из редакции, где тогда работал. Письмо по каким-то причинам не напечатали в газете, и, чтобы оно не потерялось навсегда, я принес его домой. Потом захлестнула жизнь со своими хлопотами.

И вот теперь стою с конвертом в руках.

В конверте - фото. На снимке - девочка-старшеклассница со взглядом нежным и бесстрашным.

А мне стыдно глядеть ей в глаза.

Вы недоуменно спросите: ну и как эта история с письмом связана с поэтом-фронтовиком Юлией Друниной?

Связана. Напрямую. Война связала.

Вот то самое письмо.

Юля Сальникова пропала без вести в январе 1943-го.

"Уважаемая редакция!

Моя сестра пропала без вести в годы Великой Отечественной. Юлия Степановна Сальникова родилась в поселке Чернь Чернского района Тульской области 15 июля 1924 года. В 1940 году мы переехали в Тулу, где Юля закончила девятый класс 21-й школы. Работала на заводе N 187. В августе 1942 года окончила фельдшерско-акушерскую школу и ушла добровольцем на фронт. В 1943 году, в январе, мама наша получила извещение: пропала без вести. Очень прошу опубликовать фотографию Юли: может быть, кто-нибудь из старичков узнает ее и скажет, где она похоронена.

Иван Степанович Сальников, г. Ставрополь".

Данные сайта министерства обороны "Мемориал" подтверждают горькие сведения: курсант Юлия Сальникова, призванная 3 августа 1942 года Пролетарским РВК города Тулы, пропала без вести. Возможно, это произошло юго-западнее Козельска, где располагался один из полевых госпиталей 50-й армии Западного фронта.

В Тульской областной Книге Памяти о Юлии Сальниковой сказано: "Рядовая, беспаpтийная, 6 янваpя 1943 г. пропала б/в".

Из сообщения Совинформбюро от 6 января 1943 года: "Наши войска вели бои на прежних направлениях..."

В каких полях затерялась могила Юлии Сальниковой? Не в тех ли, что сейчас заросли где березняком, а где элитными коттеджами? Не в тех ли, где бьют с утра сваи одуревшие от запаха денег застройщики?..

...И тогда, задыхаясь от радостных слез,

- Наши! - крикнул слепой обгоревший

матрос.

Но, узнав пулемета нерусского стук,

Вдруг рванулся куда-то

Разведчик без рук,

Вдруг рванулась куда-то

Связистка без ног,

И заслон медсестер самым первым

полег...

Юля Сальникова и Юля Друнина ничего не знали друг о друге, но, быть может, где-то на фронтовых дорогах они виделись мельком? "Знаешь, Юлька, я - против грусти..."

Юля Друнина узнала вкус Победы, счастье любви, радость материнства, сладость поэтической славы. И во всякое из этих мгновений сердце напоминало ей болью о том, что она живет не только за себя, но и за погибших на войне девочек, ровесниц, сестричек.

...Стану я всегда, везде и всюду

Болью строк напоминать о ней -

Девочке, что тихо умирала

На руках беспомощных моих.

И запахнет фронтом - снегом талым,

Кровью и пожарами мой стих...

Своими стихами Друнина воскрешала улыбки подруг, их глаза, их слова.

И сейчас, почти ничего не зная о канувшей в огне войны Юле Сальниковой, мы все-таки что-то важное знаем об этой храброй девочке - благодаря стихам Юлии Друниной, прерывистому и жаркому дыханию ее строчек.

Кто говорит, что на войне не страшно,

Тот ничего не знает о войне...

Дата

95 лет назад 10 мая 1924 года в Москве родилась поэт Юлия Владимировна Друнина.

Пишите Дмитрию Шеварову: dmitri.shevarov@yandex.ru

Фронтовая тетрадь старшины Юлии Друниной

"Знаешь, Юлька, я - против грусти..."

Зинка

Памяти однополчанки -

Героя Советского Союза Зины Самсоновой

1

Мы легли у разбитой ели.

Ждем, когда же

начнет светлеть.

Под шинелью вдвоем теплее

На продрогшей, гнилой земле.

- Знаешь, Юлька, я - против

грусти,

Но сегодня она - не в счет.

Дома, в яблочном захолустье,

Мама, мамка моя живет.

У тебя есть друзья, любимый,

У меня - лишь она одна.

Пахнет в хате квашней

и дымом,

За порогом бурлит весна.

Старой кажется:

каждый кустик

Беспокойную дочку ждет...

Знаешь, Юлька, я - против

грусти,

Но сегодня она - не в счет.

Отогрелись мы еле-еле.

Вдруг - нежданный приказ:

"Вперед!"

Снова рядом в сырой шинели

Светлокосый солдат идет.

2

С каждым днем становилось

горше.

Шли без митингов и знамен.

В окруженье попал под

Оршей

Наш потрепанный батальон.

Зинка нас повела в атаку,

Мы пробились по черной ржи,

По воронкам и буеракам

Через смертные рубежи.

Мы не ждали посмертной славы.

Мы хотели со славой жить.

...Почему же в бинтах кровавых

Светлокосый солдат лежит?

Ее тело своей шинелью

Укрывала я, зубы сжав,

Белорусские ветры пели

О рязанских глухих садах.

3

...Знаешь, Зинка, я - против

грусти,

Но сегодня она - не в счет.

Где-то, в яблочном захолустье,

Мама, мамка твоя живет.

У меня есть друзья, любимый,

У нее ты была одна.

Пахнет в хате квашней

и дымом,

За порогом бурлит весна.

И старушка в цветастом

платье

У иконы свечу зажгла.

...Я не знаю,

как написать ей,

Чтоб тебя она не ждала.

1944

* * *

Я пришла из школы в блиндажи

сырые,

От Прекрасной Дамы в "мать"

и "перемать",

Потому что имя ближе, чем

"Россия",

Не могла сыскать.

1942