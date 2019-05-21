Порошенко сообщил о переезде из администрации президента

Экс-президент Украины Петр Порошенко покинул администрацию главы государства в Киеве. Об этом он сообщил в Twitter, отметив, что теперь будет трудиться в офисе своей партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность".

Порошенко также написал, что не только переехал, но и успел встретиться "с хорошими друзьями Украины" - американским сенатором Рональдом Джонсоном и послом США в Евросоюзе Гордоном Сондландом, сообщает РИА Новости.

Напомним, 20 мая в Киеве состоялась инаугурация нового главы государства Владимира Зеленского. Во время торжественного собрания он присягнул на верность украинскому народу и официально вступил в должность президента. Новый глава Украины пообещал сделать все, любой ценой, ради прекращения войны.