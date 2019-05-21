Новости

Новые "Крокодилы" ЗИЛ-133 неожиданно появились в продаже 01:43
В Финляндии россиянин утонул в озере 01:40
Порошенко сообщил о переезде из администрации президента 01:20
Министр обороны Украины удалил "взорванный" Кремль со своей страницы 00:08
Воспитателей в детсадах научат работать с детьми мигрантов 20.05.2019
Представитель Британии грубо прервал выступление Небензи в Совбезе ООН 20.05.2019
Совбез ООН отказался рассмотреть вопрос о языковом законе на Украине 20.05.2019
В Петровском пассаже пройдет неделя Сардской кухни 20.05.2019
Первое в мире видео Земли в формате 4K снял созданный в России спутник 20.05.2019
Зеленский призвал США ужесточить санкции против России 20.05.2019
Патриарх Кирилл пожелал Зеленскому не повторять ошибок предшественника 20.05.2019
Американские моряки оказались замешаны в очередном сексуальном скандале 20.05.2019
Под зданием Госдумы обнаружили пустоты 20.05.2019
Максим Матвеев сыграет главную роль в новом сериале о Шерлоке Холмсе 20.05.2019
Зеленский поблагодарил заграничных гостей за "борьбу с российской агрессией" 20.05.2019
Школьники и предпенсионеры посоревнуются в профессиональном мастерстве 20.05.2019
Иран в четыре раза увеличил производство низкообогащенного урана 20.05.2019
Пожар в автосалоне Кемерова ликвидировали 20.05.2019
Росалкогольрегулирование хочет ввести в РФ минимальные цены на пиво 20.05.2019
Ростуризм пожаловался на туроператоров, продающих путевки в Египет 20.05.2019
Российский ребенок умер от отравления в одном из отелей Хургады 20.05.2019
Онкобольные смогут получать протонную терапию за счет ОМС 20.05.2019
В московском метро задержали мужчину, гулявшего по рельсам 20.05.2019
В Уфе на экс-прокурора завели еще одно дело о взятке 20.05.2019
В Петербурге стартовал Арктический диктант 20.05.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минфин разъяснил, как получить из бюджета 450 тысяч рублей на ипотеку
Минфин разъяснил, как получить из бюджета 450 тысяч рублей на ипотеку
29 мая в "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
29 мая в "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 20 по 26 мая
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 20 по 26 мая
21.05.2019 01:20
Рубрика: В мире

Порошенко сообщил о переезде из администрации президента

Фото: AP Photo/Vadim Ghirda Фото: AP Photo/Vadim Ghirda
Фото: AP Photo/Vadim Ghirda

Экс-президент Украины Петр Порошенко покинул администрацию главы государства в Киеве. Об этом он сообщил в Twitter, отметив, что теперь  будет трудиться в офисе своей партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность".

Министр обороны Украины удалил "взорванный" Кремль со своей страницы

Порошенко также написал, что не только переехал, но и успел встретиться "с хорошими друзьями Украины" - американским сенатором Рональдом Джонсоном и послом США в Евросоюзе Гордоном Сондландом, сообщает РИА Новости.

Напомним, 20 мая в Киеве состоялась инаугурация нового главы государства Владимира Зеленского. Во время торжественного собрания он присягнул на верность украинскому народу и официально вступил в должность президента. Новый глава Украины пообещал сделать все, любой ценой, ради прекращения войны.

В мире экс-СССР Украина
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Президент помиловал троих россиян и снял судимость с украинца
Премьер-министр Украины объявил об отставке правительства страны
ФАС готова поддержать запрет на продажу крепкого алкоголя лицам до 21 года
Мосгорсуд оставил в СИЗО украинских моряков
В Кремле ответили на слова Зеленского о Крыме и Донбассе