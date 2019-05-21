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21.05.2019 17:02
Рубрика: В мире

Против Порошенко завели дело по государственной измене

Текст: Игорь Дунаевский

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное дело, в рамках которого теперь уже бывшего президента Петра Порошенко заподозрили в государственной измене. В пресс-службе ГБР рассказали, что следствие возбуждено на основании заявления Андрея Портнова - одного из бывших замруководителей в администрации Виктора Януковича.

Фото: AP Photo/Vadim Ghirda
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Портнов считает изменой решение Порошенко об отправке украинских моряков в Керченский пролив в конце прошлого года. По мнению Портнова, озвученному в эфире телеканала Newsone, экс-президент пытался использовать эту ситуацию как предлог для введения военного положения, ради чего готов был пожертвовать моряками.

Бывший чиновник считает, что это отрицательно повлияло на национальную безопасность Украины. Напомним, инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября 2018 года. Украинские суда попытались пройти из Черного в Азовское море, нарушив государственную границу России, после чего их задержали российские пограничники.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине
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