Путин, Меркель и Макрон обсудили ситуацию на Украине и в Сирии

Лидеры России, Германии и Франции провели телефонный разговор, сообщили в пресс-службе Кремля.

Лидеры согласились с безальтернативностью Минских договоренностей как основы мирного урегулирования. Путин снова напомнил о приоритетности вступления в силу закона об особом статусе отдельных регионов Донецкой и Луганской областей, придания ему постоянного характера, проведения амнистии, разведения сил и средств на ранее согласованных участках на линии соприкосновения сторон, а также шагов по налаживанию прямого диалога Киева с Донецком и Луганском. Также он привлек внимание к дискриминационному закону "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

"Выражено недоумение по поводу отказа ряда стран обсуждать в Совете Безопасности ООН этот документ, противоречащий Конституции Украины, Минским соглашениям и международным обязательствам Киева по защите национальных и языковых меньшинств", - уточнили в Кремле.

Лидеры обсудили тему Сирии, в том числе в свете многочисленных нарушений радикальными вооруженными формированиями режима прекращения боевых действий в Идлибе. Путин рассказал о совместных с Турцией мерах по стабилизации обстановки на северо-западе Сирии, защите мирных жителей и нейтрализации террористической угрозы.

Особое внимание уделено перспективам формирования и запуска Конституционного комитета. Лидеры условились продолжить координацию усилий в русле политического урегулирования сирийского кризиса, в соответствии с принципами обеспечения суверенитета и территориальной целостности страны. В разговоре речь шла и о ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Была отмечена важность сохранения договоренности - ведь это ключевой фактор поддержания международной стабильности и безопасности.

"Подтверждена приверженность России, Франции и Германии дальнейшему взаимовыгодному сотрудничеству с Ираном в торгово-экономической сфере", - сообщили в Кремле.

Путин, Меркель и Макрон высказались за урегулирование ситуации в Совете Европы, которая возникла в результате неправомерного лишения российской делегации ключевых полномочий в ПАСЕ. Была поддержана принципиальная линия на восстановление в полном объеме прав российской делегации в Парламентской ассамблее. Лидеры условились о дальнейших контактах на различных уровнях.