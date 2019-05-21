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21.05.2019 14:01
Рубрика: Власть

Путин обсудил с Васильевой итоги учебного года

Текст: Кира Латухина
Закончился учебный год и на встрече с министром просвещения Ольгой Васильевой в Ново-Огарево президент Владимир Путин предложил подвести итоги. "Вообще хотелось бы поговорить о ситуации в отрасли, - также заметил он. - Знаю, что много мероприятий проходит у вас: и олимпиады, и подготовка к следующему году уже началась, и конкурс "Учитель года" уже идет полным ходом".
Владимир Путин с министром просвещения Ольгой Васильевой. Фото: kremlin.ru Владимир Путин с министром просвещения Ольгой Васильевой. Фото: kremlin.ru
Владимир Путин с министром просвещения Ольгой Васильевой. Фото: kremlin.ru

"У нас 42 тысячи школ в Российской Федерации заканчивают учебный год. В этом году 647 тысяч человек оканчивают 11-й класс, 1 миллион 41 тысяча оканчивают 9-й класс. Это наши выпускники 9 и 11 класса", - сказала Васильева.

"Когда мы с вами встречались в последний раз, вы говорили о том, чтобы держать уровень заработной платы. Для нас это самое основное, - заметила министр. - Мы работаем с каждым регионом точечно, чтобы строго выполнялись указы 2012 года. Мы стараемся делать по всем уровням образования".

Фото: Reuters.
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"Что удалось сделать в этом году? Мы значительно сократили, скажем так, чрезмерную отчетность. Учителя страшно расстраивались из-за этого и администрация школ, поэтому мы сократили отчеты до минимума, именно отчеты школ. Чтобы не было дублирования", - рассказала Васильева.

"Мы закончили Всероссийскую олимпиаду, она заканчивается, как и в прошлом году, это 6 миллионов наших школьников и 5 тысяч, которые участвовали уже в российском финальном чемпионате. Мы потихонечку начинаем наш международный этап. На сегодняшний день, как вы знаете, прошла Азиатская олимпиада по физике, наши школьники получили две золотые медали, четыре серебряных и одну бронзовую. То есть наши дети, конечно, в смысле подготовки сильнее, чем многие их сверстники из других стран", - оценила министр.

В этом году сделан большой упор на качестве. "Дело в том, что греха таить, в последние годы был такой период, когда мы очень снизили отношение к золотым медалям и знакам отличия", - заметила Васильева. В этом году ужесточили требования к отличным аттестатам: теперь нужно сдать все годовые предметы на "отлично". "На экзаменах по русскому языку и математике в 11 классе должны получить не менее 70 баллов, и только после этого можно претендовать на знак отличия "Золотая медаль", - уточнила она.

Россия - единственная страна, которая проводит конкурс среди всех учителей. В прошлом году участвовало 95 тысяч человек, и президент традиционно встречаетесь с 15 победителями. В этом году - 30-й конкурс, юбилейный. "Если у вас будет возможность в графике, мы, конечно, очень хотели бы увидеть вас на финале у нас в Москве", - пригласила министр.

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
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"Выполняя ваши поручения о ранней профориентации, в этом году мы сделали первый год "Билет в будущее" - ранняя профориентация 6-11 классов", - сообщила докладчик. "100 тысяч человек, в этом году мы планируем уже 200 тысяч человек уже в рамках национального проекта "Образование", - уточнила она.

"И последнее очень важное, что случилось в этом году, и, опять же, это Ваше поручение - это академическая школа, проект "Опорная школа РАН". Мы очень надеемся, что 1 сентября мы сможем запустить 101 школу", - рассказала Васильева. "Это прилично. Это практически чуть ли не по всем субъектам", - оценил президент.

"Да, по всем субъектам, - подтвердила министр. - Причем будет не по одной школе, и мы очень плотно работаем с Академией наук, Министерством науки и высшего образования, потому что без этого невозможно. У нас есть сейчас со стороны РАН научные координаторы, готовятся методические специальные курсы повышения квалификации для учителей, мы готовим новые программы и решаем те вопросы, которые будут связаны с ГЧП и финансированием этих школ, которые будут идти со стороны федерального бюджета. Это очень большая программа, которую мы выполняем именно по вашему поручению и именно в этом году".

"Я считаю, что год у нас был неплохой, - оценила Васильева. - Конечно, проблемы есть, они всегда будут, но, тем не менее, поступательное движение совершенно очевидно". Министр также выразила надежду, что в новом учебном году уже будут работать по федеральным государственным образовательным стандартам.

"В российской олимпиаде есть предмет "Технология", где мы у детей спрашиваем возможность участия в проектной деятельности. Это тоже новое совершенно веяние, которое на сегодняшний день приносит большие результаты. Вообще, наши дети удивительные, и результаты очень хорошие", - заключила Васильева.

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