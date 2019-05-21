Ракетоносцы Ту-95МС пролетели над северными морями

21 мая Дальняя авиация РФ опять потревожила натовских генералов. Поводом для этого стал полет четырех стратегических бомбардировщиков Ту-95МС над нейтральными водами Чукотского, Берингова и Охотского морей, а также вдоль западного побережья Аляски и северной окраины Алеутских островов.

Хотя на воздушное патрулирование "стратеги" ходят постоянно и в соответствии с международными правилами, их появление в небе всякий раз вызывает у западных военных болезненную реакцию. Они тут же поднимают по тревоге самолеты-перехватчики, которые пытаются отогнать ракетоносцы от своих границ. Такая игра на нервах иногда продолжается часами.

Воздушное патрулирование стратегических бомбардировщиков Ту-95МС длилось более 12 часов

Нынешний полет Ту-95МС не стал исключением. Как сообщили корреспонденту "РГ" в минобороны, "на отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-22 ВВС США". Никакого перехвата они, разумеется, не проводили, но свою реакцию на появление наших стратегических бомбардировщиков обозначили.

В боевой обстановке ракетоносцы в одиночку на патрулирование дальней зоны, конечно, никто бы не отправил. По всему пути их обязательно сопровождала бы тактическая авиация. Так, в общем-то, и происходит на первом этапе полета. До границ России ракетоносцы, как правило, провожают истребители. Но большую часть пути "стратеги" идут, как и положено в мирное время, не только без бомб и крылатых ракет на борту, но и без прикрытия. Их нынешний маршрут растянулся на многие тысячи километров, и преодолевали его авиаторы свыше 12 часов. В чужое воздушное пространство "Туполевы", разумеется, не входили.

Надо сказать, что ракетоносцы Ту-22М3, Ту-95МС и Ту-160 регулярно патрулируют небо над акваторией всех четырех океанов и Черного моря. Обо всех таких полетах Россия по дипломатическим каналам уведомляет заинтересованные государства. Кроме того, маршруты "дальников" заранее оговорены, они лежат в стороне от гражданских авиатрасс и не несут угрозы пассажирским лайнерам. Тем не менее практически каждый такой рейд сопровождается гневными окриками натовцев. Наших пилотов обвиняют то в пересечении воздушного пространства соседей, то в слишком агрессивном, на взгляд НАТО, маневрировании.

Никаких доказательств подобных нарушений Запад не приводит, поэтому серьезной реакции Москвы эти упреки не вызывают.