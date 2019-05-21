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21.05.2019 23:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Охотники за каплями

Аптеки на окраинах облюбовали наркоманы
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 108(7866)
Жители Чертаново, Медведково, Гольяново и других окраинных районов завалили соцсети фотографиями шприцев в собственных дворах. Люди уверены: это все - наркоманы, которые свободно закупают "дурь" в местных аптеках. Так ли это, выясняла "РГ" с помощью контрольной закупки.

В один из дворов на Кировоградской улице мы заглянули утром. "Видите, вот и шприцы", - показывает на траву продавец чертановского гипермаркета Татьяна. Рядом валяются маленькие пузырьки от популярных глазных капель. Казалось бы, ну и что? "Говорят, в больших дозах у этого препарата наркотический эффект, - объясняет жительница района. - Поэтому он и должен продаваться только по рецепту. Правда, у нас, я думаю, фармацевты ничего не спрашивают!"

В прошлом году удалось "накрыть" целую преступную группу, торговавшую сильнодействующими лекарствами без лицензии

Что ж, проверим. Прохожу в ту самую аптеку и спрашиваю, почем капли, о которых идет речь. "60 рублей, пожалуйста", - отвечает человек за прилавком и тут же спрашивает рецепт. Может, поняли, что проверка? "Свою публику продавцы знают, - рассказал "РГ" Кирилл Мартынов, сам в прошлом - наркоман, прошедший реабилитацию. - Ты не так правильно спросил. Если "колеса" (таблетки, содержащие психоактивные вещества) нужны, я спрашивал "витаминки". А вот твои капли на их языке - "единичка" - там раствор однопроцентный".

О "чудо-капельках" уже узнали активисты движения "Безопасная столица". Как рассказал его координатор Антон Акишин, эта проблема характерна для ряда городских районов. "Аптекари знают, что ничего кроме штрафа им за такую торговлю не грозит, - объясняет общественник. Речь идет о статье 14.4.2 КоАП - "Нарушение законодательства об обращении лекарственных препаратов". Провизора, как должностное лицо, могут оштрафовать на сумму до 10 тысяч рублей. Ну и в чем выгода рисковать из-за 60-рублевого пузырька?

Фото: РИА Новости
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"Наши контрольные закупки показали, что препарат наркоманам продается гораздо дороже, - отмечает Акишин. - "Свои" покупатели кладут на прилавок сразу по 500, а то и по 600 рублей. За час таких "своих" проходит человек 30, мы посчитали. Вот и подсчитайте выгоду!"

Свои контрольные закупки общественники фиксируют на камеру смартфона и тут же вызывают полицию. Далее пишут заявление с требованием привлечь торговцев к ответственности. Самые большие неприятности "Безопасная столица" доставила аптеке на Широкой улице на северо-востоке. Там прибывшие патрульные первым делом спросили у продавца документы. Сразу выяснилось, что в России она находится незаконно, разрешения на работу у нее нет. А одна из аптек в Гольяново после частных проверок закрылась. "Владельцам стало невыгодно торговать, их же постоянно штрафовали", - рассказал Акишин.

Охоту за "капельками" в Москве ведут не только гражданские активисты. За оборотом препаратов следят и в столичной Антинаркотической комиссии и ГУ МВД. Как сообщили в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции, в прошлом году удалось "накрыть" целую преступную группу, торговавшую сильнодействующими лекарствами без лицензии. Из незаконного оборота изъяли более 11 тысяч разных таблеток, 7 тысяч капсул, почти 2 тысячи флаконов глазных и прочих капель.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Борьба с наркотиками
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