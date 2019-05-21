Программу развития российского села можно называть как угодно, считает премьер-министр Дмитрий Медведев. Важно, чтобы в ней были прописаны работающие механизмы, под которые выделялись деньги.

Глава правительства вчера посвятил день вопросам развития сельских территорий в одном из главных аграрных регионов - Воронежской области. В этот же день о развитии села в Воронеже также говорили на форуме сельских депутатов партии "Единая Россия". Главный повод для визита в этот регион - в кабинете министров подготовили новую редакцию государственной программы комплексного развития сельских территорий. В результате ее реализации к 2025 году ожидается увеличение уровня доходов сельского населения по отношению к городскому с 68 до 75 процентов, повышение доли благоустроенного жилья с 32,6 до 50 процентов, а также сохранение численности малых сельских населенных пунктов. На достижение этих целей планируется направить порядка 2,78 триллионов рублей, из которых чуть более одного триллиона предоставит федеральный бюджет. Эту госпрограмму Дмитрий Медведев и предложил обсудить на заседании Правительственной комиссии по вопросам агропромышленного комплекса в Воронеже.

К 2025 году ожидается увеличение уровня доходов сельского населения по отношению к городскому с 68 до 75 процентов

Прибыв в Воронежскую область, премьер-министр первым делом решил лично посмотреть, как в конкретном регионе власти работают на улучшение жизни сельских жителей. В поселке Рамонь он осмотрел несколько спортивных объектов, построенных для детей: стадион "Юность", спорткомплекс "Лидер" и плавательный бассейн "Жемчужина". Все сооружения введены в сжатые сроки в течение 2013-2016 годов, стоимость составила от 75,5 до 164,5 миллиона рублей. Главное, все эти объекты бесплатны для посещения для местных детей. Председатель правительства понаблюдал за тренировкой юных футболистов, занятиями в волейбольной секции и секции борьбы.

Затем Дмитрий Медведев переехал в поселок Ступино, где ему показали фельдшерско-акушерский пункт, оснащенный всем современным оборудованием. На 80 квадратных метрах работают приемное отделение, прививочный, процедурный и врачебный кабинеты. Численность обслуживаемого населения - 594 человека. Всего по Воронежской области действует около 650 ФАПов. "В принципе, достаточно, - сказал губернатор Александр Гусев, отвечая на вопросы премьера о медицинской обеспеченности сельских поселений. - Обновить нужно". "В рамках нашей национальной программы, я думаю, получится это сделать", - предположил глава кабинета министров.

Посмотрел премьер и сельскохозяйственные мощности области. В частности, сельхозпредприятие "Заречное" производит более 70 основных видов мясной продукции в индустриальной и потребительской упаковке, в том числе "мраморное мясо". Два года назад на предприятии начали инвестпроект по расширению мощностей - строительство животноводческого комплекса по выращиванию и откорму телят крупного рогатого скота, предназначенного для выращивания бычков мясных и мясо-молочных пород.

Пока Дмитрий Медведев осматривал Воронежскую область, на форуме "Единой России" шла активная дискуссия по проекту госпрограммы. Сельские депутаты, хорошо знающие жизнь на местах, озвучивали премьер-министру свои предложения по уточнению проекта документа. Проблемой муниципальные депутаты назвали кадровое обеспечение сельского хозяйства. Главу кабмина попросили увеличить объем возмещения сельхозпредприятиям затрат на прохождение практики студентами на их территории с 30 до 70 процентов. Тогда студенты могли бы получить за свою работу нормальную заработную плату.

Дмитрий Медведев согласился подумать об этом. Система может быть гибкой: где-то субсидировать минимум 30 процентов, где-то 70. "Может быть, где-то и больше 70 надо платить", - предположил он.

Кроме того, для села было бы неплохо усовершенствовать поддержку целевого обучения специалистов. Сейчас в программе прописано субсидирование 30 процентов затрат в течение первого года обучения. "Логично было бы рассматривать не один год, а пять лет обучения", - прозвучало предложение.

"Это можно обсудить и подумать, чтобы в течение всего срока обучения субсидировать соответствующие расходы", - прокомментировал Медведев.

Молодого специалиста для села мало обучить и обеспечить работой. Ему нужны нормальные жилищные условия для себя и семьи. Медведева очень благодарили за подготовку программы сельской ипотеки. Заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут рассказала, что проработан вариант с ипотекой в 3 процента и первоначальным взносом в 20 процентов для жителей сельских территорий. Если регионы будут пользоваться правом выдавать компенсации за покупку жилья, то ставка по этой программе жителям сельской местности может составить и ниже 3 процентов.

На селе считают, что первоначальный взнос в 20 процентов - слишком большой. Это заставит селян идти за потребительскими кредитами, чтобы войти в ипотеку. Депутаты попросили снизить его размер до 10 процентов, но для этого нужно снизить норму накопления по рискам для банков - участников программы, которую устанавливает Банк России. "Мы такого рода обсуждения с коллегами из Центрального банка проведем", - заверил премьер. С другой стороны, правительство могло бы подумать о том, чтобы просубсидировать первоначальные траты, но ипотека на селе должна быть, уверен глава кабмина.

Дмитрий Медведев напомнил, что работа по развитию села не начинается с чистого листа: предыдущие программы, возможно, не дали фантастических результатов, но кое-что сделано. "Задел есть, но сейчас нужно сделать качественный шаг вперед, - подчеркнул глава кабмина, - и этот шаг мы вместе планируем сделать в рамках программы комплексного развития сельских территорий". "Главное - мы должны сохранить отдельный инструмент развития села, сохранить возможности для того, чтобы село развивалось по понятным для всех нас законам, чтобы жизнь там была нормальная, комфортная и чтобы на селе продолжали оставаться молодые специалисты", - объяснил премьер-министр общую концепцию. А как будет называться эта программа, председатель правительства считает не столь важным.