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21.05.2019 18:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Эксперт рассказал, чем опасны московские комары

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Приближающееся лето - это каникулы и отпуска, выезды на дачу и пикники в уикенды. То есть лес и речка, свежий воздух и ...комары. О том, чем опасны эти жужжащие кровососы и как можно минимизировать риск аллергии от укусов, рассказали эксперты.

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- Прежде всего, надо понимать, о каких комарах идет речь, - рассказал в интервью порталу "Вечерняя Москва" заведующий лабораторией охраны природы Московского региона Всероссийского научно-исследовательского института охраны природы Борис Самойлов. - Это могут быть особи природной энтомофауны, и с ними ситуация сейчас достаточно стабильная. В этом году в столичном регионе их ожидается даже меньше, чем обычно. После зимы воды в лесах, речных поймах и на лугах сейчас мало.

Но большинству горожан печально знаком немного другой вид этих насекомых. Те, что обитают в сырых подвалах и прекрасно адаптировались к жизни в городе.

- Их количество будет зависеть от состояния городского хозяйства, - пояснил эксперт. - Все будет в порядке, если в подвалах будет сухо, а затхлые водоемы будут очищены. Но, к сожалению, таких комаров в Москве меньше не становится. Они больнее кусают и могут даже стать источником распространения незначительных инфекций, так как живут в грязной воде.

Фото: iStock
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При этом, по словам эксперта, риска заражения малярией сейчас в Москве нет: в городе попросту отсутствуют малярийные комары.

Что же делать при выезде на природу, где пусть и нет разносчиков малярии, но полно обычных, охочих до человечьей крови комаров? Принимать антигистаминные препараты: супрастин, зиртек, цитрин, лоратадин, напомнила участковый врач-терапевт Диагностического центра № 5 города Москвы Анна Землянухина  

- Бояться укусов комаров из-за того, что они могут вас чем-нибудь заразить, не стоит. Хотя множественные укусы, даже у человека без аллергии, могут давать дополнительную аллергизацию, - подчеркнула она. - А для профилактики стоит применять репелленты: спреи и мази, отпугивающие летающих кровососов,

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