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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Клевые места

Москвичи и туристы смогут у Кремля попробовать свежую рыбу и морепродукты
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Столичный выпуск № 108(7866)
В последнюю неделю весны в Москве пройдет одно из самых ожидаемых гастрономических событий - фестиваль "Рыбная неделя". 24 мая на центральных улицах города откроются шумные рынки и ресторанные дворики, где лучшие поставщики из Якутии, Дальнего Востока, Приморского края, Камчатки и Сахалина представят на прилавках более 100 видов рыбы и морепродуктов.

Москвичи и гости города смогут не только купить ее, но и попробовать - в меню столичных поваров представлены сотни изысканных деликатесных блюд, причем по вполне демократичным ценам. Под "Рыбную неделю" отданы семь площадок в самом центре города. Они расположены в Климентовском переулке, на площадях Революции и Манежной, в переходе между ними, а также на Тверском бульваре. 50 предприятий из ведущих промысловых центров страны выложат на прилавки ставриду, хамсу, камбалу, нерку, барабульку, ряпушку, корюшку, крабов, мидии, морских ежей... Словом, выбор от изысканных устриц до множества сортов селедки, и все это из родных морей и рек.

Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости
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Цены разные, но в любом случае, обещают организаторы, они будут ниже, чем на рынках. К примеру, ставриду можно купить по 450 рублей за килограмм, а скумбрию горячего копчения из печи - за 200. За килограмм олюторской сельди просят 260 рублей, а за трехсотграммовый кусок филе семги - 395 рублей. Получается, всего на тысячу рублей можно подобрать вполне приличный улов. Тем более что свежесть и качество рыбы производители гарантируют: они специально везут морепродукты небольшими партиями в течение всей ярмарочной недели, чтобы ничего не успело испортиться.

"Самый широкий ассортимент рыбы и морепродуктов ждет гостей в "Рыбном рынке", в переходе от площади Революции к Манежной площади", - рассказали "РГ" в оргкомитете фестиваля. Рядом с ярмаркой развернутся морские фастфуд-кафе, в которых наши гости смогут попробовать как традиционные, так и самые необычные блюда из рыбы. Их приготовят повара 37 лучших московских рыбных ресторанов. В меню "Рыбной недели" - супы буйабес, том-ям, и, конечно, рыбная солянка и уха. Предложат москвичам также шашлыки из морского гребешка и сома, кальмары темпура - в кляре, осьминога на гриле. Полакомиться можно будет и запеченной дальневосточной корюшкой, и фаршированным кальмаром, и судаком с луком и сметаной. Любители фаст-фуда найдут чипсы из трески, бургеры из краба, осьминоги по-галисийски, морковно-имбирный суп с креветками.

А чтобы народ не заскучал за трапезой, на всех площадках пройдут уличные представления, гастрономические шоу, мастер-классы и игры. К примеру, юных посетителей на Манежной площади научат делать рыбок из фетра и коврики из каната. Здесь же можно сделать селфи на фоне 17-метровой реплики венецианского торгового судна XI века.

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Для любителей активного отдыха в переходе от Манежной площади к площади Революции уже заработала спортивная площадка с памп-треком и скейт-парком, где самые смелые могут покататься на великах и самокатах. А на Тверском бульваре они смогут почувствовать себя отважными моряками, занявшись сапсерфингом. Специально для этого в Москве появился 30-метровый бассейн, в котором каждому желающему выдадут доски и весла, и предложат устоять на искусственных волнах.

Чтобы не пропустить самое интересное в ходе "Рыбной недели", лучше всего следить за ее расписанием на сайте столичного правительства mos.ru в разделе "Московские сезоны". Там же размещена и карта фестивальных площадок.

Напомню, "Рыбная неделя" проходит в Москве уже пятый раз. В прошлом году ее посетили более 2 миллионов человек, было продано 144 тысячи тонн рыбы, 71 тысяча банок консервов и 5,5 тысячи устриц.

РГ/Леонид Кулешов/Ангелина Зеленькова
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