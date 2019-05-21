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21.05.2019 19:32
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Галочка переходит на цифру

Принят закон об электронном голосовании
Текст: Татьяна Замахина
Российская газета - Федеральный выпуск № 108(7866)
Госдума приняла закон о проведении в столице эксперимента на выборах в Мосгордуму 8 сентября. Избиратели смогут отдать голос в электронном виде - дистанционно. Двойное голосование будет исключено, заверили депутатов в ЦИК и Мосгоризбиркоме.

Москвичам для участия в эксперименте необходимо будет подать заявление о намерении проголосовать электронным способом. В день выборов избиратель сможет через свой личный кабинет получить цифровой бюллетень. Голосовать можно будет на сайте mos.ru.

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На рассмотрение законопроекта в третьем чтении депутаты специально пригласили руководство избирательных комиссий, ведь у некоторых народных избранников возникли вопросы, связанные с возможными нарушениями.

"Никакого двойного голосования теоретически и фактически не может быть", - заявил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. Открытость будет абсолютная, подтвердил зампред Центризбиркома Николай Булаев. Система будет работать аналогично с уже проверенным механизмом "Мобильного избирателя". "Перед днем голосования в интернете становится доступна информация о том, кто написал заявление и куда, она размещается по каждому избирательному участку, - заявил зампред ЦИК. - Каждый наблюдатель при этом имеет возможность посмотреть, кто из избирателей куда ушел и куда пришел".

Также для борьбы с возможными нарушениями процесс и итоги голосования будут защищены технологией блокчейн. Важно, что пилотный проект не заменит собой обычное голосование, это будет еще одна форма, которой смогут воспользоваться москвичи для собственного удобства. В случае успеха новые технологии могут распространить на всю страну.
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Эксперимент пройдет в ряде одномандатных избирательных округов столицы, перечень которых определит Мосгоризбирком. А Мосгордума более детально уточнит вопросы реализации принятого Госдумой закона.

В рамках Единого дня голосования 8 сентября в столице планируется еще один эксперимент - закон о нем также принят Госдумой. Речь идет о создании цифровых участков, оснащенных современным оборудованием. На них смогут отдать голоса жители 16 регионов, где в сентябре пройдут выборы губернаторов, и тех регионов, где состоятся довыборы в Госдуму. Система не имеет аналогов в мире, подчеркнули в ЦИК. Подать заявление о прикреплении к цифровому участку можно будет через портал "Госуслуги". Это нужно будет сделать не ранее чем за 45 дней и не позднее, чем за 3 дня до дня голосования.

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