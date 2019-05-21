Курский аграрный бизнес начинает ориентироваться на непростое, но перспективное направление - садоводство. До 2024 года в регионе намерены удвоить площади интенсивных садов. Аналитики говорят о высокой прибыльности отрасли. Предприниматели, в свою очередь, напоминают: самый дорогостоящий ресурс для бизнеса - это время, а существующие меры господдержки садоводства позволяют его не терять. Если раньше мало кто был готов инвестировать средства в отрасль, чтобы потом четыре года дожидаться урожая, то теперь таковых компаний предостаточно. Что поддерживает веру в успех курского садоводства, предприниматели рассказали на всероссийском профильном форуме.

Не антоновкой единой

Многие садоводы пришли в отрасль из традиционного для региона растениеводства: выращивали зерновые и масличные культуры. Потом в какой-то момент решили: вместо пшеницы будут яблони. Так, к примеру, создавался бренд "Зоринские сады", яблоки с наклейкой которого можно встретить в курских супермаркетах. Фирма братьев Антиповых стала корчевать засохшие деревья под Обоянью - традиционно, чтобы распахать поле под зерновые. Но вместо пшеницы здесь появились яблони - на месте старых садов, радовавших здешних жителей урожаем много десятилетий назад.

- Заложить сад - дело очень затратное, - поясняет заместитель директора компании Сергей Щигорев. - И в этом хорошо помогает господдержка.

Сегодня государство возмещает 85-90 процентов затрат на закладку и уход за молодыми садами, а также 20 процентов прямых затрат на строительство и реконструкцию плодохранилищ. При этом инвесторам приходится задолго до урожая разбираться в тонкостях фруктового рынка. Сергей Щигорев отмечает, что садоводческий бизнес не достигнет успеха без умения верно прогнозировать новые тенденции.

- К примеру, нельзя ошибиться с подбором сортов для будущего сада, - подчеркивает он. - Когда говорят о существовании моды на определенные яблоки, с этим поспорить сложно. Ведь все меняется, и одни и те же сорта на рынке просто надоедают покупателю, он ждет нечто другое. Поэтому нам важно, чтобы в питомниках выращивали разнообразные сорта. Пока такое мы видим не в каждом российском питомнике, потому часть саженцев приходится приобретать за рубежом.

Владельцы курского питомника плодовых деревьев говорят о том же: мода диктует свои правила и в этом бизнесе важно ей следовать.

До 2024 года в Курской области намерены удвоить площади интенсивных садов

- Это не так просто, - признается заместитель директора компании "Курские корни" Руслан Медвецкий. - Дело в том, что наряду с обновлением сортов садоводы требуют от нас не отступать от традиций. Мы начали заниматься питомниководством в 2015 году, заложили 35 гектаров своего интенсивного сада. Видим, как многие увлекаются этим занятием, ведь нас просят помочь с закладкой садов и в Воронежской области, и в Липецкой, и здесь, под Курском. И наряду с новыми сортами нет-нет да и попросят родную антоновку. Вот вам и мода...

Предприниматели с улыбкой говорят о том, что это только в представлении обывателя садоводство - неспешное занятие и "длинные" инвестиции. На деле же - каждый день дорог и наполнен многообразной работой.

Учить и учиться

Руслан Медвецкий отмечает, что, с тех пор как сошел снег, на предприятии каждый день трудятся свыше 40 рабочих.

- Меньше нанимать просто не получается, - поясняет он. - А если сады еще маленькие, то питомник требует каждый день колоссального ухода.

Его руководитель Василий Мельник отмечает, что ситуация с кадрами в отрасли становится лучше.

- Мы нанимаем жителей окрестных сел и возим их на работу на своем транспорте, - рассказывает он. - Люди сами просятся к нам.

Но без образования в этой отрасли - никуда. Сергей Щигорев сравнивает хорошего садовода с самим садом, который за год не вырастишь.

- Мы стараемся обучать специалистов всем новшествам. Хорошо, что в нашей Обояни есть профильный колледж, где два месяца обучали для нас специалистов. Все получили "корочки" садовода и стали лучше разбираться в повседневной работе, - рассказал он. - Для подготовки квалифицированных кадров не жалеем ресурсов, одна девочка даже в Мичуринске учится. Но, как говорится, все знания приходят с опытом, а возможностей его получить у наших специалистов предостаточно. Нужно только время.

Параллельно сами инвесторы учатся тому самому "дару предвидения" и стараются диверсифицировать производство. Многие вместе с саженцами плодовых деревьев высаживают и так называемую декоративку - можжевельники и цветущие кустарники, растения для летних цветников и клумб.

Василий Мельник отмечает, что это направление такое же перспективное, как и садоводство.

- Компаниям, занимающимся ландшафтным обустройством, требуется качественный посадочный материал, - уточнил он. - Мы же пока ничего не продаем, высадили все на доращивание.

Так, по его словам, делают многие: чем старше и выше те же туи, тем дороже они стоят. Современные технологии позволяют комфортно пересаживать даже взрослые растения - была бы необходимая техника да обученные специалисты.

Начинающие садоводы задумываются о собственных перерабатывающих мощностях

- Без господдержки у нас было бы не 30 гектаров сада, а пять, - говорит Руслан Медвецкий. - И только когда мы получили бы с них прибыль, то заложили еще пять. А в нынешних условиях мы планируем расширяться до ста гектаров. При этом нельзя предугадать, во сколько обойдется уход за деревьями. В прошлом году мы потратили 1,8 миллиона рублей только на полив, а в этом идут дожди - экономим.

Обаяние Обояни

Так сложилось, что крупные производители плодовых деревьев стараются разместить свои сады поближе к райцентру Обоянь. Признаются, что делают так не только потому, что эта земля традиционно считалась благодатной для знаменитой курской антоновки. Важный фактор - наличие переработки: здесь работает консервный завод.

- Нам стараются отдать ту часть урожая, которая уже не годится для продажи на рынке, - рассказывает генеральный директор предприятия Андрей Климов. - И мы, понимая это, все равно смотрим на качество фруктов или овощей. Всю гниль выбрасываем и даже при высокой автоматизации не отказываемся от ручной сортировки. Надо сказать, что качество сырья бывает разным. В один год, если достаточно дождей, яблоко наливается хорошо, в другой же это совсем не тот фрукт.

Рецептура позволяет сварить вкусное повидло из любого качественного сырья, иначе продукция останется невостребованной. Андрей Климов отмечает, что конкуренция между переработчиками, несмотря на распространенное мнение о нехватке подобных мощностей, год от года только растет.

- В нашей зоне от Краснодара и до Тулы несколько таких предприятий, - продолжает Климов. - И нам сегодня важно так модернизировать производство, чтобы продукция была востребована покупателями. Поэтому не так давно мы закупили сушильное оборудование. На рынке немало сухофруктов из Индии и Узбекистана - спрос устойчивый. А для точек общественного питания наш полуфабрикат - так и вовсе незаменимая вещь. Поэтому мы будем наращивать производство как сухофруктов, так и овощных смесей. Потребителю это удобно, к тому же полезные свойства плодов при существующей технологии сушки полностью сохраняются.

О собственных перерабатывающих мощностях задумываются и начинающие садоводы. Они признают, что это - совсем другие инвестиции, которые потребуют дополнительных знаний рынка и умения прогнозировать его тенденции на пятилетие вперед. Однако ради высокой маржинальной стоимости конечного продукта готовы рискнуть.