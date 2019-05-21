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21.05.2019 23:00
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Московское метро начало открывать станции после сбоя

Текст: Сергей Бабкин

В московском метро начали восстанавливать движение после сбоя в вечерний час пик вторника.

Появилось фото пассажиров, застрявших в метро Москвы

Как сообщили в пресс-службе подземки, открыт вход на все станции Большой кольцевой и Солнцевской линий, кроме "Делового центра". Поезда идут от "Шелепихи" до "ЦСКА" и от "ЦСКА" до "Савеловской". Правда, пока только по одному пути, поэтому интервалы увеличены. А вот от "Шелепихи" до "Парка Победы" и "Делового центра" уехать пока нельзя, работы продолжаются.

Все маршруты автобусов, которые ездят между "Петровским парком" и "Шелепихой" сейчас бесплатны.

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