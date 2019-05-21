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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Не пойти по "Миру"

Москвичей бесплатно учат грамотно зарабатывать и тратить
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 107(7865)
В Москве финансисты решили бесплатно научить горожан правильно тратить деньги. Сразу в нескольких школах специалисты Банка России, ФНС и департамента финансов озвучили главные правила семейного и личного бюджета.
Фото: Reuters.
Эксперты рассказали, что такое цифровая педагогика

В Центробанке выработали несколько правил для горожан, которые хотят повысить финансовую грамотность. Во-первых, стоит вести учет доходов и расходов. Во-вторых, постоянно интересоваться курсами валют и другой информацией о деньгах. Грамотный человек должен тратить меньше, чем зарабатывать. Как следствие, постепенно появляются сбережения. Дали горожанам несколько советов и по сохранению вкладов. Не стоит нести деньги в учреждения, предлагающие выше 20-25 процентов годовых. Такая баснословная доходность - явный признак пирамиды. Чем выше предлагаемый процент, тем выше риск обмана.

Сомнительные учреждения долго не работают. Но как узнать, сколько времени та или иная контора пребывает на рынке? Оказывается, это можно уточнить по ОГРН в реквизитах. Вторая и третья цифра в этой комбинации - год основания компании.

Бюджетникам, получающим жалованье на карту "Мир", рассказали, что с ее помощью можно не только тратить, но и немного заработать

Особенно полезными дни финансовой грамотности оказались для бюджетников. Они получают деньги на карту "Мир". С ее помощью можно не только тратить жалованье, но и немного заработать. Для этого стоит зарегистрировать карту на privetmir.ru. Тогда до 20 процентов стоимости покупок будут возвращаться на счет не мифическими бонусами, а "живыми" рублями.

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