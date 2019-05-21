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21.05.2019 11:16
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Москвичи смогут оплатить коммуналку через мобильное приложение

Текст: Ангелина Зеленькова

Москвичи теперь могут оплатить коммунальные услуги через мобильное приложение "Госуслуги Москвы". Как сообщает разработчик департамент информационных технологий Москвы, в обновленной версии приложения улучшен платежный сервис, так что теперь и счета за коммуналку можно оплачивать с мобильного телефона.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
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Для этого нужно зайти в раздел "Начисления за ЖКУ", выбрать "ЕПД", нажать "Оплатить" и указать способ оплаты: карта москвича, банковская карта, счет мобильного или Apple Pay. При этом самый выгодный вариант оплаты, при котором не взимается комиссия, - карта москвича. Раньше через приложение "Госуслуги Москвы" можно было погашать только автомобильные штрафы, а также пополнять счет ребенка для покупки питания в школе.

"Мы развиваем функционал приложения "Госуслуги Москвы", реализуем новые возможности, чтобы все необходимые государственные услуги и сервисы были всегда доступны горожанам. Мы также улучшаем интерфейс по запросам самих москвичей, именно их комментарии и пожелания мы берем в работу", - рассказывает Эдуард Лысенко, руководитель департамента информационных технологий.

Напомним, мобильное приложение "Госуслуги Москвы" доступно в App Store и Google Play. В нем собраны полезные для горожан сервисы - коммунальные, образовательные, транспортные и другие. С его помощью пользователи могут подавать заявки в Единый диспетчерский центр, вносить показания приборов учета воды и электроэнергии и многое другое.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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