На первом участке МЦД2 запустили поезда "Иволга"

"Иволги" курсируют по будням в утренние и вечерние пиковые часы. Следуют они без промежуточных остановок, время в пути - 22 минуты. Маршрут обслуживают два состава", - рассказали "РГ" в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании. Для сравнения, большинство обычных электричек проходит этот участок за 28-30 минут - так что на дорогу теперь требуется почти на треть меньше времени.
Что ж, проверим, насколько "Иволги" пунктуальны. От станции Царицыно поезд стартует в 18.00, а значит, в 18.22 я должен быть в Подольске. Проехать нужно около 23 км. По Москве "Иволга" идет довольно медленно - 30-40 км/ч, но после выхода за МКАД разгоняется до 100 км/ч. Пролетает мимо Бутово, Щербинки, Силикатной... Вот уже в окнах замелькали холмистые берега Пахры, и через минуту Подольск. Поезд прибыл с немецкой точностью - за 21 минуту 50 секунд. Правда, днем так с ветерком проехать не получится из-за "окна" в движении. Ходят только утром каждые 40 минут - с 5.20 до 9.20 и вечером - с 18.00 до 23.20. На станции Царицыно поезд нужно искать на 4-й платформе, а в Подольске - на 3-й.
Но не только за скорость полюбили пассажиры "Иволги". "Поезд комфортный. В нем можно подзарядить, например, телефон", - делится впечатлениями жительница Подольска Татьяна Иванова. "Сейчас в салоне чуть теплее 20 градусов, очень комфортно по сравнению автобусами, - говорит подольчанин Евгений Панков. - Надеюсь, и зимой будет хорошо". Приспособленный для поездок по городам поезд плавно тормозит и быстро набирает скорость. При этом пассажиры отмечают тишину в вагоне. В салон без тамбура легко может въехать человек на коляске, хватает места и для велосипедов.
Между тем этот 23-километровый участок железнодорожных путей - это уже более четверти от протяженности будущего МЦД-2 Нахабино - Подольск. По словам заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, движение на нем, как и на МЦД-1 (Одинцово-Лобня) запустят в режиме метро уже в конце этого года. Раньше власти не были уверены в этом, поэтому допускали возможность смещения пуска на начало 2020 года. Дополнительные же пути, станции и платформы планируется построить к 2022 году. На МЦД-2, например, построят порядка 11 новых платформ, а на МЦД-1 появится до пяти новых станций.
Весь путь длиной 80 км от Нахабино до Подольска по МЦД-2 будет занимать 116 минут. Появление этого диаметра, по оценкам экспертов, разгрузит на 9% целый ряд примыкающих линий метро. А вокзалы - Курский, Ярославский, Ленинградский и Казанский, переполненные сейчас, разгрузятся еще больше - на 35%.