На первом участке МЦД2 запустили поезда "Иволга"

Подмосковный Подольск и станцию Царицыно на юге Москвы соединил новый экспресс. Теперь между городами ходят современные поезда "Иволга", которые в конце года уже выйдут на первых два центральных диаметра (МЦД).

"Иволги" курсируют по будням в утренние и вечерние пиковые часы. Следуют они без промежуточных остановок, время в пути - 22 минуты. Маршрут обслуживают два состава", - рассказали "РГ" в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании. Для сравнения, большинство обычных электричек проходит этот участок за 28-30 минут - так что на дорогу теперь требуется почти на треть меньше времени.

На дорогу теперь потребуется почти на треть меньше времени

Что ж, проверим, насколько "Иволги" пунктуальны. От станции Царицыно поезд стартует в 18.00, а значит, в 18.22 я должен быть в Подольске. Проехать нужно около 23 км. По Москве "Иволга" идет довольно медленно - 30-40 км/ч, но после выхода за МКАД разгоняется до 100 км/ч. Пролетает мимо Бутово, Щербинки, Силикатной... Вот уже в окнах замелькали холмистые берега Пахры, и через минуту Подольск. Поезд прибыл с немецкой точностью - за 21 минуту 50 секунд. Правда, днем так с ветерком проехать не получится из-за "окна" в движении. Ходят только утром каждые 40 минут - с 5.20 до 9.20 и вечером - с 18.00 до 23.20. На станции Царицыно поезд нужно искать на 4-й платформе, а в Подольске - на 3-й.

Но не только за скорость полюбили пассажиры "Иволги". "Поезд комфортный. В нем можно подзарядить, например, телефон", - делится впечатлениями жительница Подольска Татьяна Иванова. "Сейчас в салоне чуть теплее 20 градусов, очень комфортно по сравнению автобусами, - говорит подольчанин Евгений Панков. - Надеюсь, и зимой будет хорошо". Приспособленный для поездок по городам поезд плавно тормозит и быстро набирает скорость. При этом пассажиры отмечают тишину в вагоне. В салон без тамбура легко может въехать человек на коляске, хватает места и для велосипедов.

Между тем этот 23-километровый участок железнодорожных путей - это уже более четверти от протяженности будущего МЦД-2 Нахабино - Подольск. По словам заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, движение на нем, как и на МЦД-1 (Одинцово-Лобня) запустят в режиме метро уже в конце этого года. Раньше власти не были уверены в этом, поэтому допускали возможность смещения пуска на начало 2020 года. Дополнительные же пути, станции и платформы планируется построить к 2022 году. На МЦД-2, например, построят порядка 11 новых платформ, а на МЦД-1 появится до пяти новых станций.

Весь путь длиной 80 км от Нахабино до Подольска по МЦД-2 будет занимать 116 минут. Появление этого диаметра, по оценкам экспертов, разгрузит на 9% целый ряд примыкающих линий метро. А вокзалы - Курский, Ярославский, Ленинградский и Казанский, переполненные сейчас, разгрузятся еще больше - на 35%.