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21.05.2019 21:36
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Окрошка с наценкой

Корзина для пикника подорожала у москвичей на 7%
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Неделя № 109(7867)
С приходом в город тепла жителей столицы на борщ не тянет. На обед хочется холодненькой окрошечки, а в выходной нет лучшего отдыха, чем хорошей компанией отправиться на природу пожарить шашлычок. Да и по дороге от дома до работы нет-нет да и купишь то мороженого, то кваску. Вот только обидно: лето еще не пришло, а цены на сезонное меню явно уже подскочили. Эксперты говорят: в общей сложности они поднялись на 10%. Так ли это? Корреспондент "РГ" решил прогуляться по магазинам и рынкам и прицениться лично.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Готовим окрошку

Чтобы приготовить национальное блюдо русской кухни - окрошку, я отправляюсь в ближайший сетевой магазин, где нередки хорошие скидки. И, правда, килограмм тепличных огурцов беру за 79 рублей! По вкусу, скорее всего, вода, но в окрошку, думаю, пойдет. Тут же кладу в корзину зелень - лук и укроп по 40 рублей за пучок весом 75 граммов и килограмм картофеля по 26 рублей. Десяток яиц купила за 80 рублей, и еще 190 рублей - 500 граммов докторской, тоже со скидкой. Залью квасом, он обошелся мне в 120 рублей за два литра, а за 250 граммов сметаны выкладываю еще 75 рублей. Итого 610 рублей. В кастрюлю, конечно, все продукты не поместятся, но большая часть у тех, кто любит погуще, уйдет на окрошку. В общем, по сути это и есть стоимость летнего супа.

Фото: Владимир Аносов
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"Значительного роста цен на окрошку не было, - комментирует мое исследование Мария Курносова, директор по коммуникациям и КСО "Ашан Ритейл Россия". - Цены на огурцы и зелень поднялись лишь потому, что сезон свежих овощей с грядок еще не настал, а из теплиц плодоовощная продукция всегда дороже из-за затрат фермеров на электроэнергию".

По ее словам, уже к концу месяца можно будет не гнаться за скидками, как гонялась я, а купить те же огурцы и дешевле, и вкуснее. Официальная статистика Мосгорстата свидетельствует: в апреле продовольственные товары подорожали на 0,5%, а по сравнению с декабрем прошлого года - на 3,7%.

Больше всего, по данным Росстата, за год подорожали яйца - на 11,5%, до 77 рублей за десяток, колбаса вареная прибавила в цене чуть больше 10% и теперь стоит в среднем 595 рублей за килограмм. Огурцы подорожали в среднем на 5,6% - до 167 рублей за килограмм. А вот картошка даже подешевела - на 11%, в магазине килограмм ее стоит в среднем 31 рубль. Если заливать окрошку не квасом, а, скажем, кефиром, то за литр придется заплатить 91 рубль, или на 2,1% больше, чем в прошлом году. В результате в среднем за год цена окрошки выросла на 7,8%.

Инфографика "РГ": Леонид Кулешов/ Ангелина Зеленькова

Время шашлыков

Еще одно любимое летнее блюдо - шашлык. Какая поездка на природу или даже просто на дачу без него? Подсчитаем, на сколько тут придется потратиться.

Больше всего подорожало мясо: по данным Росстата, к весне цены на свинину и куриные окорочка поднялись на 6%, и теперь килограмм их обойдется в 413 и 193 рубля соответственно. Вырос в цене на рекордные 53% лук, килограмм его стоит сейчас 43 рубля. Томаты за год подорожали на 18% - до 203 рублей. Традиционные соусы кетчуп и майонез прибавили в цене 2,7% и 6,3% соответственно. А вот хлеб подорожал с 74 до 83 рублей, или на 12%. Итого: если прошлой весной отдых на природе с шашлыком из свинины обходился москвичам в среднем в 2187 рублей, то теперь придется потратить 2342 рубля, или на 7% больше.

Фото: Александр Филимонов
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Удешевить продуктовую корзину можно, уверен глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк. Для этого он советует москвичам отправляться за продуктами на ярмарки выходного дня по воскресеньям во второй половине дня. В это время фермеры, которые приезжают в Москву из всех регионов, меняют ценники и делают хорошие скидки на всю плодоовощную продукцию. "Всего в округах Москвы чуть более 100 ярмарок выходного дня. Каждую пятницу к нам со своей продукцией приезжают более 2,5 тысячи предпринимателей из более чем 50 регионов страны. У них всегда свежие сезонные овощи и зелень из южных регионов страны, есть и мясо, колбасы, которые заметно отличаются по вкусу от магазинных товаров. Все это фермеры стараются продать за три дня. Причем в воскресенье на ярмарках начинается распродажа, фермеры устраивают ее, чтобы не везти остатки товара домой", - рассказал Алексей Немерюк.

Инфографика "РГ"/ Леонид Кулешов/ Ангелина Зеленькова

Дорогие наши

Про огромные доходы москвичей ходят слухи, как о самых невероятных в стране. Говорят и о прижимистости жителей столицы. Посмотрим, сколько же они оставляют денег в магазинах. Аналитики исследовательского холдинга "Ромир" подсчитали для "РГ" средний чек москвичей. Оказалось, что в апреле за один поход в магазин горожане оставляли 739 рублей, и это самое низкое значение с начала года. Для сравнения: в марте сумма в чеке москвичей была равна 757 рублям, говорит Инна Караева, директор по развитию бизнеса исследовательского холдинга "Ромир". По ее подсчетам, за год чек даже снизился - на 3%.

"В среднем москвичи тратят на продовольствие 22% от общей суммы своих расходов, что намного меньше, чем по стране в целом (31%). И это говорит о достаточно высокой платежеспособности москвичей. За последнее время заработная плата в Москве продолжала расти выше инфляции, а это значит, что благосостояние москвичей продолжает расти", - отмечает проректор Финансового университета Алексей Зубец.

Кстати

На сладкое

С 1 мая на улицах Москвы работают более 120 тележек с мороженым и напитками. Так что по пути на работу можно купить вкусное лакомство или освежиться сладкой водой.

Только в день москвичи съедают 200 тонн мороженого. "С каждым годом потребление горожанами сладкого лакомства растет примерно на 10%, - рассказывает "РГ" генеральный директор Союза мороженщиков России Геннадий Яшин. - Пломбир в стаканчике, эскимо и ванильный вафельный рожок - именно в такой последовательности москвичи чаще всего раскупают мороженое".

В этом году горожане смогут попробовать еще больше новых вкусов. На прилавках появится мороженое "Радуга" - яркого цвета, при этом абсолютно из натуральных ингредиентов. Еще одно лакомство приедет в столицу из Иркутской области и удивит составом, в котором есть байкальская вода. Кроме этого, москвичи смогут купить йогуртовое, веганское, твороженное мороженое.

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