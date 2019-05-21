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21.05.2019 21:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Счета арестованы

Обвиняемых по делу Абызова оставили в СИЗО
Текст: Владимир Полетаев
Российская газета - Федеральный выпуск № 108(7866)
Басманный районный суд Москвы 21 мая рассмотрел ходатайство следствия о продлении срока ареста пяти фигурантам уголовного дела экс-министра Открытого правительства России Михаила Абызова.

Все шестеро обвиняются по двум статьям УК РФ - в участии в организованном преступном сообществе и мошенничестве в особо крупном размере.

Под стражей в СИЗО "Лефортово" кроме Абызова находятся бывший гендиректор российской бизнес-группы "Ру-Ком" Николай Степанов, его заместитель Михаил Русаков, председатель совета директоров ООО "Первый строительный фонд" Александр Пелипасов, директор по экономике и финансам "РЭМиС" Галина Фрайденберг и бывший гендиректор новосибирской компании "Региональные электрические сети" Сергей Ильичев. Всем пятерым, по данным следствия, сообщникам экс-министра суд продлил срок содержания под стражей до 25 июля.

Следствие: Абызов пытался снять находящиеся на счете средства

В следственном ведомстве считают, что в 2011-2014 годах бывший министр с соучастниками похитил и вывел за рубеж четыре миллиарда рублей у "Сибирской энергетической компании" и компании "Региональные электрические сети". Это одни из самых крупных поставщиков энергии в Новосибирской области.

У Абызова, которого следствие называет организатором преступного сообщества, на четыре миллиарда арестовано имущество. Судя по словам следователя, арест спровоцировал сам экс-министр, когда пытался вывести с одного из счетов все находившиеся там деньги.

Басманный райнный суд столицы арестовал более 437 миллионов рублей на счетах экс-министра, а также два участка, два жилых дома и три квартиры.

Происшествия Правосудие Следствие Судебная власть Суды общей юрисдикции Басманный суд Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Уголовное дело экс-министра Михаила Абызова
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