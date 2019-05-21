Обвиняемых по делу Абызова оставили в СИЗО

Басманный районный суд Москвы 21 мая рассмотрел ходатайство следствия о продлении срока ареста пяти фигурантам уголовного дела экс-министра Открытого правительства России Михаила Абызова.

Все шестеро обвиняются по двум статьям УК РФ - в участии в организованном преступном сообществе и мошенничестве в особо крупном размере.

Под стражей в СИЗО "Лефортово" кроме Абызова находятся бывший гендиректор российской бизнес-группы "Ру-Ком" Николай Степанов, его заместитель Михаил Русаков, председатель совета директоров ООО "Первый строительный фонд" Александр Пелипасов, директор по экономике и финансам "РЭМиС" Галина Фрайденберг и бывший гендиректор новосибирской компании "Региональные электрические сети" Сергей Ильичев. Всем пятерым, по данным следствия, сообщникам экс-министра суд продлил срок содержания под стражей до 25 июля.

В следственном ведомстве считают, что в 2011-2014 годах бывший министр с соучастниками похитил и вывел за рубеж четыре миллиарда рублей у "Сибирской энергетической компании" и компании "Региональные электрические сети". Это одни из самых крупных поставщиков энергии в Новосибирской области.

У Абызова, которого следствие называет организатором преступного сообщества, на четыре миллиарда арестовано имущество. Судя по словам следователя, арест спровоцировал сам экс-министр, когда пытался вывести с одного из счетов все находившиеся там деньги.

Басманный райнный суд столицы арестовал более 437 миллионов рублей на счетах экс-министра, а также два участка, два жилых дома и три квартиры.