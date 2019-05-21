Под Смоленском подняли сбитый в 1943 году штурмовик

Активисты поисковых отрядов в Смоленской области подняли штурмовик Ил-2 времен Великой Отечественной войны и останки двух членов экипажа. Об этом сообщил "РГ" член экспертного совета "Поискового движения России" по авиапоиску Сергей Катков.

По данным поисковиков, операция по подъему останков и идентификации сбитого в 1943 году штурмовика прошла близ деревни Беззаботы Глинковского района Смоленской области. В ней участвовали представители отрядов Смоленской, Московской и Воронежской областей.

Впервые информация о возможном нахождении в смоленских болотах военного штурмовика появилась у исследователей в прошлом году во время международной российско-французской экспедиции по поиску и подъему эскадрильи "Нормандия-Неман".

- У деревни Беззаботы было установлено место падения отдельного самолета. При осмотре места работала сводная группа специалистов Экспедиционного Центра Минобороны, военнослужащих инженерных войск Западного военного округа и представителей ООД "Поисковое движение России", - рассказали поисковики.

В 2018 году при первичном осмотре воронки были обнаружены останки двух летчиков и номер самолета. В этом году удалось обнаружить дубли заводского номера самолета, установить номер мотора, выбитый на карбюраторе.

К изучению находок подключились эксперты, которые установили экипаж. Он оказался интернациональным. По результатам архивной работы специалисты пришли к выводу, что самолет с номером 1876757 был приписан к 570 штурмовому авиационному полку 231 штурмовой авиационной дивизии. Удалось установить, что 4 сентября 1943 года были сбиты и погибли летчик младший лейтенант Борис Яковлевич Торбенко 1920 года рождения и бортовой стрелок гвардии старший сержант Гегиш Карапетович Марутьян 1914 года рождения.

- Белорусские поисковики нашли родных предполагаемого пилота Бориса Торбенко. На место приехал родной брат погибшего Владимир Яковлевич Торбенко, который живет в Серпухове, и племянники летчика Константин и Дмитрий. Им были переданы пряжки парашютной системы и памятный альбом с фотоматериалами начальной стадии работ и архивными данными, - рассказали поисковики.

Родные стрелка-радиста Марутьяна пока не найдены. Близкие летчика Торбенко готовы поставить памятник обоим героям, но для этого нужно согласие родных второго летчика. Торжественное захоронение летчиков состоится после проведения антропологической экспертизы и окончания исследований.