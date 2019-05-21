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21.05.2019 15:05
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Принят закон об электронном голосовании

Текст: Татьяна Замахина

Госдума приняла закон о проведении в столице эксперимента на выборах в Мосгордуму 8 сентября. Избиратели смогут отдать голос в "электронном виде" - дистанционно. Двойное голосование будет исключено, заверили депутатом в ЦИК и Мосгоризбиркоме.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
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Москвичам для участия в эксперименте необходимо будет подать заявление о намерении проголосовать электронным способом. В день выборов избиратель сможет через свой личный кабинет получить цифровой бюллетень. Голосовать можно будет на сайте mos.ru.

На рассмотрение законопроекта в третьем чтении депутаты специально пригласили руководство комиссий, ведь у некоторых народных избранников возникли вопросы на тему возможных нарушений.

"Никакого двойного голосования теоретически и фактически не может быть", - заявил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. Открытость будет "абсолютная", подтвердил зампред Центризбиркома Николай Булаев. Система будет работать аналогично с уже проверенным механизмом "Мобильного избирателя". "Перед днем голосования информация в интернете становится доступна информация о том, кто написал заявление и куда, она размещается по каждому избирательному участку, - заявил зампред ЦИК. - Каждый наблюдатель при этом имеет возможность посмотреть, кто из избирателей куда ушел и куда пришел".

Также для борьбы с возможными нарушениями процесс и итоги голосования будут защищены технологией блокчейн. Важно, что пилотный проект не заменит собой обычное голосование, это будет еще одна форма, которой смогут воспользоваться москвичи для собственного удобства. В случае успеха новые технологии могут распространить на всю страну.

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Эксперимент пройдет в ряде одномандатных избирательных округов столицы, перечень которых определит Мосгоризбирком. А Мосгордума более детально уточнит вопросы реализации принятого Думой закона.

В рамках Единого дня голосования 8 сентября в столице планируется еще один эксперимент - закон о нем также принят Госдумой. Речь о создании цифровых участков, оснащенных современным оборудованием. На них смогут отдать голоса жители 16 регионов, где в сентябре пройдут выборы губернаторов, и тех регионов, где состоятся довыборы в Госдуму. Система не имеет аналогов в мире, подчеркнули в ЦИК.

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