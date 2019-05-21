Прошли времена, когда москвичи ломали голову, куда деть на время отпуска своего четвероногого друга. В Москве уже несколько десятков зооотелей, где можно оставить не только кошек и собак, но и более экзотических животных - хорьков, кроликов, попугаев и даже крокодилов. Как правильно выбрать отель для своего любимца, какие услуги ему там могут оказать, узнавал обозреватель "РГ".

Не доверяйте нелегалам

Отпуск - далеко не единственный повод заняться поиском зоогостиницы. Бывает, что питомца нужно пристроить на время ремонта в квартире или в случае визита кого-нибудь из родственников-аллергиков, которые не могут жить под одной крышей с животными. На досках объявлений - сотни предложений от разных передержек. Но доверять им - не самая лучшая идея. Большинство из них не заключают договора о содержании будущего постояльца, они могут запросто кануть в Лету вместе с породистым бенгалом или терьером. А если и не сбегут, то в одно крохотное помещение поместят столько четвероногих, что там будет не продохнуть. К тому же хозяин может получить обратно больного питомца, подцепившего у соседа какую-нибудь болячку. Известны и случаи, когда такие "специалисты" сами уезжают на несколько дней, оставляя кошек и собак запертыми в душной комнате. О поддержании чистоты и правильном питании, само собой, в данном случае и речи не идет.

Можно, конечно, оставить любимца знакомым и друзьям. Но тут нужно быть готовым к тому, что разодранный диван или поцарапанный шкаф вам будут еще долго припоминать. Кто-то же вообще оставляет кошек и собак в своей квартире одних, когда уезжает на дачу на выходные. О том, как это опасно, нечего и говорить - в доме в это время может произойти пожар или квартиру подтопят соседи сверху. А еще кошки часто застревают в форточках, которые были чуть приоткрыты для проветривания. Самый надежный все-таки вариант - это нормальная гостиница.

Кот на связи

Теперь вопрос, что же это такое? Чтобы не прогадать с выбором отеля, лучше сходить туда заранее и посмотреть, как содержатся животные. И в первую очередь обратить внимание на гигиену. В хороших гостиницах уборку проводят несколько раз в день со специальными средствами и дезинфицирующими лампами. "Лампы работают целый день - они абсолютно безопасны для кошек и для человека", - рассказала "РГ" директор зоогостиницы BookingCat в Марьиной Роще Елена Никишина.

Однозначный плюс - наличие системы онлайн-видеонаблюдения. Через мобильное приложение владелец может взглянуть на питомца в любую секунду и увидеть, есть ли у него вода и еда, уделяют ли ему внимание, не проявляет ли он признаков беспокойства. Если вдруг кажется, что Барсику или Рексу стало скучно, можно сразу в чате попросить сотрудника гостиницы поиграть с животным. "Бывают достаточно странные просьбы - подвинуть лоток на сантиметр, почесать за ушком 6-7 раз в день и заснять это на видео. Но это абсолютно нормально для нас - мы никому не отказываем", - рассказала "РГ" котоняня Мария Алиева.

В одном номере могут содержаться только животные одного владельца, чтобы исключить контакты с другими "постояльцами". Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ

Конечно, огромным преимуществом будет наличие у персонала такого отеля ветеринарного образования. Это важно, если питомцу потребуется оказать первую помощь. Подавился он кормом или стало плохо с сердцем - действовать нужно быстро и профессионально. Хорошо, если у гостиницы есть контракт на оказание услуг с ветклиникой. Это значит, что заминок с отправкой к ветеринару не будет. "В любом случае персонал должен в первую очередь проинформировать хозяина об ухудшении состояния, согласовать поездку к другому специалисту", - говорит маркетолог сети зоогостиниц BookingCat Анна Потоцкая.

Но самое главное - подробно составить с отелем договор. В нем указывается число дней проживания, категория номера, дополнительные услуги, схема кормления с размером порций, кличка, пол и возраст животного. Можно даже прописать, как и какими игрушками играть. Еще перед заездом обязательно проводится осмотр штатным ветеринаром - даже если в ветпаспорте есть отметка об отсутствии болезней. А полную гарантию, что любимец останется здоров, дает исключение контактов с другими животными - вместе в номерах могут содержаться только питомцы одного хозяина.

К слову, деление номеров по классам, как и у людей, - стандарт, комфорт и люкс. Отличаются они главным образом размером, а также наличием уже включенных дополнительных услуг - например, спа-процедур. Кошкам и собакам чистят глазки, ушки, стригут их (груминг) и вычесывают. Цены на размещение в столице варьируются от 600 рублей до 4 тысяч за сутки.

Горько

Владельцы зоогостиниц часто организуют и совсем уж нестандартные мероприятия. Например, проводят кошачьи и собачьи свадьбы. "Как раз недавно проводили такое мероприятие. Поженить решили двух бенгалов перед вязкой, чтобы все было официально. Был алтарь, кот-падре с нимбом над головой, лепестки роз... Присутствовали и сами владельцы питомцев. Молодожены были красиво одеты - жених во фраке, невеста в свадебном платье, друзья-кошки в бабочках. Печати в паспорте, правда, не ставили. А дальше мы заселили их в люкс для первой брачной ночи", - рассказывает Потоцкая. Но, признается специалист, жизнь в браке потом не заладилась: "Отношения после вязки не сложились. Повздорили они еще на свадьбе - жених рычал, невеста всплакнула. Официального развода еще не было. Сейчас они собираются сходить к зоопсихологу. Время покажет, может, и сойдутся". К счастью, поженить братьев меньших стоит не так дорого - уложиться можно в 8 тысяч рублей.

Отмечают в отелях и дни рождения животных. Кошкам и собакам надевают колпаки, собирают друзей и дарят подарки - лежанки, миски, пакеты корма, колеса для бега. Но при этом они не контактируют - выбирается номер в центре, где, собственно, сидит именинник, а вокруг в соседних комнатах размещаются друзья. Так как стены стеклянные, получается вполне себе неплохая посиделка.

А как же быть владельцам других животных - хорьков, кроликов и всевозможных пресмыкающихся? "Их тоже размещают в зоогостиницах, хотя и намного реже. Однажды к нам заехал хорек с собственным двухметровым домом, также оставляют рыбок вместе с аквариумами. Готовимся принимать все больше разных животных - думаю, и крокодилу место найдется", - смеется Потоцкая.

Кстати

Бумажный вопрос

Столичный комитет ветеринарии напоминает, что отправляться в поездки за рубеж со своими питомцами можно только при наличии ветеринарных сопроводительных документов и ветеринарного паспорта с отметками об осмотре и вакцинации. Кроме того, в страны Евросоюза и Евразийского экономического сообщества разрешается ввозить только чипированных животных.