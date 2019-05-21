На одном из "круглых столов", где обсуждался вопрос о качестве питьевой воды, недавно прозвучало: продажа бутилированной воды - одна из самых грандиозных афер века во всем мире.

И в самом деле, обычную воду в бутылках можно купить в любом городе практически в любом магазине. Что это за вода, в какие бутылки налита, в каких условиях? Мало кто может сказать это с уверенностью. Но ведь покупают! Причем даже в городах, где качество водопроводной воды оценивается высоко. Как, например, в Москве. Сколько бы ни уверяли жителей столицы, что воду здесь можно пить из-под крана без кипячения, не опасаясь подхватить какую-либо инфекцию, все равно в любом мало-мальски уважаемом учреждении стоит кулер с водой. Воду в бутылках ставят на стол на совещаниях, "круглых столах" и праздничных застольях. И все-таки, что же безопаснее пить? По просьбе "РГ" отвечает на самые популярные на эту тему вопросы заместитель генерального директора "Мосводоканала" Евгений Шушкевич.

1. Как известно, воду, которая поступает в московский водопровод, "Мосводоканал" берет из открытых источников - Москворецкого и Волжского, имеющих свои каскады водохранилищ. Но ведь в них, учитывая, что все берега давно застроены и дачами, и фермами, и предприятиями, весной и осенью попадают различные стоки. Где гарантия, что эта вода безопасная?

- К весеннему половодью "Мосводоканал" каждый год готовится особенно. По всему тракту Москвы-реки работает служба, которая отслеживает качество воды, поступающей на водозаборы станций водоподготовки. Постоянный мониторинг осуществляется в 140 точках водосборной территории, 170 точках на водозаборах станций и по этапам очистки, а также в 250 точках распределительной водопроводной сети непосредственно в кранах потребителей. Ежесуточно производится более 5,5 тысячи определений по физико-химическим, бактериологическим и гидробиологическим показателям, всего около 2 миллионов анализов в год. Анализы выполняют не только аккредитованные лаборатории "Мосводоканала", но и независимые аналитические лаборатории. Государственный надзор осуществляет Управление Роспотребнадзора по Москве. Для получения объективной информации в режиме реального времени установлено более 500 приборов автоматического контроля. Поэтому с уверенностью можно сказать: вся вода из московского водопровода абсолютно безопасна и соответствует нормам СанПиНа.

2. Вы сами пьете воду из-под крана?

- Конечно, как и вся моя семья. Мы знаем: это чистая и безопасная, сбалансированная вода. Бутилированная же бывает разной. Есть питьевая в бутылках, прошедшая специальную очистку, например, с помощью обратного осмоса, которая стала практически дистиллированной, но затем ее искусственно обогатили необходимыми компонентами. Такую бутылку удобно взять с собой в дорогу.

Есть природная минеральная вода, лечебная, которую лучше пить, посоветовавшись с врачом.

3. Правда ли, что вода из-под крана по-прежнему обеззараживается хлоркой?

- Не хлоркой, для обеззараживания на всех станциях используется гипохлорит натрия. Хлорсодержащие реагенты применяют и другие столицы мира. Мы это делаем строго в соответствии с регламентами, требованиями СанПиНа. В результате эти вещества не оказывают влияния на организм человека и гарантируют безопасность воды. Лично я поставил бы хлору памятник за то, что благодаря ему за все время существования московского водопровода при его огромной протяженности - свыше 13 тысяч километров - в городе не произошло ни одной эпидемии.

Но это не мешает станциям водоподготовки "Мосводоканала" использовать при водоподготовке самые современные технологии. Самая старая из них - Рублевская, построена еще в 1903 году. Но именно она первой полностью перешла на наиболее используемую сейчас в мире технологию водоподготовки с помощью озоносорбции. Два блока из четырех работают по этой технологии уже и на Западной станции. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина ведется проектирование и двух других блоков: полностью перевести Западную станцию на современные технологии планируется в 2023 году. А затем планируется модернизация Северной и далее Восточной станций. Еще раз повторю: питьевая вода в любом районе столицы соответствует требованиям стандартов РФ. Все магистральные водопроводы в столице имеют радиально-кольцевой принцип. Вода от разных станций в трубах может смешиваться. Вот почему, даже если возникает необходимость поставить какой-то участок на профилактику или на ремонт, холодная вода в квартирах москвичей есть всегда.

4. На станции водоподготовки воду забирают мощными насосами. Рыба при этом страдает?

- Водозаборы станций водоподготовки оборудованы рыбозащитными устройствами: конусными рыбозаградителями, воздушно-пузырьковыми системами и другими. У каждого сооружения свое конкретное решение. Поэтому рыба в систему не попадает.

134 литра воды тратят москвичи в сутки. Это столько же, сколько расходуют в Нидерландах, Норвегии и других развитых странах

5. Дождей этой весной было мало, да и снега зимой тоже не очень много. Не останется ли Москва без воды в разгар лета?

- Во все водохранилища мы набрали достаточно воды. Так что дефицита не ожидается, город гарантированно будет обеспечен водой.

6. Почему, когда наливаешь воду в чайник из бутылки, на его стенках ничего нет, а если из-под крана - то образуется накипь.

- Накипь на чайнике появляется из-за содержания в воде кальция и магния. Эти соединения нужны нашему организму. Налейте в чайник "Боржоми" - увидите ту же картину. Так что накипь - не повод для беспокойства.

7. За последние два десятилетия москвичи стали потреблять вдвое меньше воды. Чем это объясняется?

- В начале 2000-х гг. москвичи начали активно устанавливать в квартирах водосчетчики, и результат немедленно сказался: удельное водопотребление только в 2005 году снизилось с 347 до 280 литров на человека в сутки. А сейчас и вовсе москвичи тратят воду на уровне многих европейских стран - например, в 2018 году израсходовали в среднем по 134 литра на человека в сутки. Это примерно на уровне Нидерландов, Норвегии и других.

8. Вода соответствует нормам СанПиНа по всей Москве. Но почему она в Измайлове вкуснее, чем, скажем, в Нагатинском затоне?

- Граница ответственности "Мосводоканала" - стена здания. Он подает питьевую воду и гарантирует ее качество до счетчика. Далее наступает ответственность управляющих компаний. К сожалению, состояние внутренних разводящих сетей может оказывать влияние на потребительские свойства водопроводной воды. Поэтому вот уже три года, как "Мосводоканал" сам промывает и внутренние системы жилых домов. Начали с 300 км в год, сейчас довели промывку до 500 км. Эта работа будет продолжена.

9. Сейчас в продаже предлагается много различных фильтров. Стоит ли их устанавливать?

- В Москве смысла нет. Все, что предлагается для московской водопроводной воды, - просто бизнес, рассчитанный лишь на то, чтобы заработать. Известно множество фактов, когда приходят к пожилым людям - бабушкам и дедушкам - недобросовестные продавцы и с помощью разных лакмусовых бумажек пугают: смотрите, что вы пьете, срочно покупайте фильтр! Обычный обман.

10. Почему бы Москве, как, скажем, Берлину, не перейти на снабжение водой из подземных источников?

- Москва тесно сотрудничает по водоподготовке с Берлином, но сказать с уверенностью, какая вода лучше - наша из открытых источников или их из подземных, - я не берусь. Подземная вода в большинстве случаев нуждается в обезжелезивании. Жители столицы, у которых дачи в Подмосковье, знают это по себе - ржавая вода в их загородных домах это как раз признак слишком большого содержания железа. Для очистки от него требуются специальные технологии, которые требуют немалых инвестиций и пока могут рассматриваться лишь в качестве перспективы.

Но московской воды хватает сегодня и на немалую часть Подмосковья. Жители городов Красногорска, Химок, Реутова и других уже получили ее и счастливы. В прошлом году правительства Москвы и Подмосковья подписали соглашение о том, чтобы еще больше увеличить подачу воды из столицы в область. К тому же последние исследования подземных источников Москвы и Московской области показали: воды под землей у нас вовсе не океан, как считалось, большинство источников истощены.