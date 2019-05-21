Правда ли, что дачу в Подмосковье продавать можно больше года, да и то, если цена участка с домом больше 1,5 миллиона рублей, то покупателей еще и не найдешь? Может, и впрямь собственные загородные дома вышли из моды и горожане теперь предпочитают арендовать коттеджи? Эти и другие вопросы, касающиеся недвижимости, звучат в последнее время нередко. Ответы на них корреспондент "РГ" искал с помощью риелторов и экспертов.

Буря или затишье?

Почитаешь новости о ситуации с дачами и вконец запутаешься. Одни утверждают, что в Подмосковье дома продают в массовом порядке, другие, наоборот, о затишье на рынке. Чтобы прояснить ситуацию, я обратился в столичное и подмосковное управления Росреестра - эти ведомства занимаются регистрацией договоров купли-продажи. Мимо них никак не пройдут ни всплески, ни падения в продажах недвижимости.

В столичном представительстве "РГ" рассказали, что в целом по городу число сделок по продаже земельных участков, частных домов и таунхаусов выросло в первом квартале на 18% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Собственно дачи в Москве сосредоточены в ТиНАО - в старых границах есть только коттеджи с ценами в десятки миллионов рублей. Цифра 18% выглядит впечатляющей, но в Росреестре говорят, что квартиры продавать и покупать стали тоже чаще. То есть тенденция характерна для недвижимости в целом, а не только для дач и земли. В первую очередь это объясняют низкими ставками по ипотеке, которые стимулируют людей покупать жилье и частные дома - не исключение.

Большинство же именно дач, к которым принято относить все частные дома, таунхаусы и земельные наделы, расположены в Подмосковье. Но и там в управлении Росреестра вот уже больше года замечают на рынке недвижимости растущую активность, характерную как для городских квартир, так и для загородных домов. Правда, земля из тенденции выбивается - участков в первом квартале продано на 4,8% меньше, чем в начале прошлого года.

Что почем

Получается, что интерес к дачам в этом году действительно вырос, но не больше, чем к жилью в целом. Причем, как и в случае с квартирами, интерес сосредоточен на самых бюджетных предложениях, объяснил "РГ" руководитель аналитического центра компании "Инком-Недвижимость" Дмитрий Таганов. "Наиболее активно продаются дачи ценой до 1,5 млн рублей, расположенные чаще всего в дальнем Подмосковье, - отмечает он. - Все, что дороже, продается плохо и долго - объявления часто висят месяцами и не заканчиваются сделками. Причем в пределах 1,5 млн покупают даже пустые земельные участки или дома под снос, чтобы потом построить там что-то под себя".

Таганов уверяет, что покупательский бум на дачном рынке наблюдался до 2008 года, но последние два финансовых кризиса свели его на нет. Даже застройщики потеряли интерес к строительству дачных поселков - в первом квартале, к примеру, на рынок Подмосковья вышли 14 новых поселков, но только один с застройкой. В остальных людям предлагают просто землю, пусть и с подведенными коммуникациями.

Не происходит резких скачков и с ценами на загородную недвижимость, уверяет главный редактор портала недвижимости Domofond.ru Ирина Филатова. По ее словам, за год цены на дачи в Подмосковье и Новой Москве снизились на 3,1%, или до 47,6 тыс. рублей за квадратный метр. Но многое зависит и от конкретных территорий - например, в районах Пушкино и Электроуглей цены за год выросли на 15%.

"Можно предположить, что в этих районах доступные предложения постепенно уходили, и на рынке остались более дорогие дома, - считает Филатова. - Таких районов, где средняя цена метра в предложении выросла, немало. В Сергиевом Посаде рост составил 9,1%, в Рузе - 8,5%, в объявлениях с привязкой к Видному - 6,5%. Но примерно столько же городов и поселков, где частные дома подешевели. Например, в Яхроме - на 5,5%, Истре - на 7,1%, в Барвихе, лидере по ценам на частные дома в Подмосковье, - на 11,3%".

Туалет во дворе

На сайтах объявлений можно найти тысячи предложений о продаже подмосковных дач. На одном из ресурсов, к примеру, почти 5,5 тысячи вариантов, причем больше половины укладываются в ценовой диапазон 1-3 млн рублей. Домов за 3-5 млн меньше 800.

В садовом товариществе "Лайнер" в Солнечногорском районе всего за миллион рублей предлагают двухэтажный деревянный дом площадью 60 "квадратов". Жить в нем можно только летом, воду придется брать из скважины, умываться над ручным умывальником, а за удобства отвечает пластиковый биотуалет с накопительным баком. Добираться до такой дачи нужно 60 км от МКАД по Ленинградскому шоссе, причем если нет машины, то от автобусной остановки придется идти до дома 2 км пешком. Дом похожего размера, но для круглогодичного проживания можно также найти за миллион рублей, но это уже под 100 км от МКАД, а туалет все равно окажется на улице.

Хотите удобств прямо в доме? Тогда готовьте от 3 млн рублей и имейте в виду, что недвижимость будет не ближе 30 км от МКАД. Если же хотите благоустроенный коттедж поблизости от столицы, то здесь цены уже близки к городским квартирам - можно потратить все 6-7 млн рублей и больше.

Тем временем

Меняю дачу на квартиру

В каких регионах можно продать дачу и на вырученные деньги купить квартиру на берегу моря в Крыму или Краснодарском крае? Этим заинтересовались эксперты портала Domofond.ru. Оказалось, что даже "однушку" на курорте себе смогут позволить только владельцы дач в четырех регионах: Москве (включая ТиНАО), Подмосковье, Санкт-Петербурге и Республике Тыва.

Кстати

Аренда побеждает

Директор Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Вадим Засько говорит, что со временем спрос на загородные дома будет и дальше падать. "Во многом этому способствует то, что среди молодежи сейчас популярна не покупка, а аренда загородного дома - на неделю, месяц или все лето в зависимости от потребностей, - подчеркивает он. - В таком случае не нужна большая сумма денег одномоментно. К тому же не придется вкладывать средства в поддержание дома в хорошем состоянии".

Нередко аренду выбирают и люди старшего возраста, особенно те, кто живет за городом только летом. Это зачастую оказывается не только выгоднее, но и удобнее - не нужно, к примеру, беспокоиться об охране дома зимой.