С 2020 года россияне смогут получить финансовые компенсации от государства за занятия фитнесом. Некоторые работодатели уже ввели для своих сотрудников материальное поощрение занятий спортом. Но воспользоваться льготами пока можно далеко не везде. Ситуацию изучала корреспондент "РГ".

Бонус за танцы

В начале этого года сотрудница крупного костромского предприятия Марина Семенова получила от своего руководства неожиданный подарок. Начальник отдела сообщил, что отныне всем работникам, которые следят за своим здоровьем и занимаются спортом, будут выплачиваться дополнительные компенсации за покупку абонементов в спортзалы.

- Я со спортом дружу с детства: занималась в секции легкой атлетики, плавала в бассейне, а последние несколько лет с большим удовольствием хожу в танцевальную школу на зумбу. Это такая смесь аэробики и латиноамериканских танцев. Мне все это очень нравится, но раньше занималась исключительно за свой счет. Когда я узнала, что часть стоимости абонемента будет компенсировать работодатель, мне, конечно, стало очень приятно, - рассказывает Марина.

Для выплаты денежного возмещения затрат на занятия спортом руководство компании потребовало от работников представить доказательства, что они действительно тренируются в спортивных клубах. Для этого сотрудникам велели принести копию договора на оказание фитнес-услуг и чек на оплату абонемента. Однако с оформлением финансовой отчетности за спортивные занятия у костромички неожиданно возникли проблемы.

- Когда я попросила квитанцию в нашей школе, мне ответили, что ни копии договора, ни чека выдать, к сожалению, не могут. Выяснилось, что руководитель школы не оформлена как индивидуальный предприниматель, а все деньги, которые она принимает от учеников, проходят не как плата за занятия, а как добровольные пожертвования. В нашей бухгалтерии сказали, что те абонементы, которые нам выдают в школе, - это не документы, а просто бумажки, и выплатить по ним компенсацию за фитнес не удастся, - посетовала костромичка.

Бег по кругу

Обзвонив с десяток спортивных клубов и танцевальных студий в Костроме, Марина выяснила, что заключать с клиентами официальные договоры на оказание фитнес-услуг и выдавать чеки в подтверждение оплаты в Костроме готовы только три организации. Все остальные секции, тренирующие клиентов за деньги, существуют либо как НКО и принимают плату под видом "пожертвований", либо вообще никак не оформлены.

Взвесив все за и против, костромичка перешла заниматься в "официальный" спортклуб и начала получать от руководства своего предприятия бонусы за занятия фитнесом.

Многие секции принимают плату за занятия спортом "неофициально" - под видом пожертвований

- Я подсчитала, что теперь благодаря компенсациям я каждую третью тренировку занимаюсь бесплатно. Это заметно экономит семейный бюджет! Через две недели после моего перехода в официальный спортклуб мне позвонила руководительница танцевальной студии и предложила вернуться. Она сказала, что готова зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель и купить кассовый аппарат, но предупредила, что в таком случае цена абонемента вырастет на 15 процентов. Но я от ее предложения отказалась: зачем переплачивать за то же самое? - рассудила клиентка.

Льгота для всех

Проект поправок в Налоговый кодекс, которые предполагают введение налогового вычета за расходы на физкультурно-оздоровительные услуги, минфин опубликовал в начале этого года. Ввести льготы для людей, которые занимаются спортом, предложил президент России. Как следует из проекта закона, россиянам хотят предоставить социальные налоговые вычеты за занятия спортом.

Сейчас статья 219 Налогового кодекса о социальных налоговых вычетах разрешает делать гражданам вычеты на себя и близких родственников - на супруга или супругу и несовершеннолетних детей. В перечень расходов входят затраты на обучение, медицинские услуги, благотворительность, страхование жизни и пенсионные взносы в негосударственные фонды. Ежегодно за налоговым вычетом обращаются около 10 процентов жителей страны. Большинство из них интересуется компенсациями на покупку лекарств.

Список оснований для получения налогового вычета хотят дополнить физкультурно-оздоровительными услугами с 2020 года. Размер его составит 13 процентов. Таким образом если человек ежегодно тратит на посещение спортзала, бассейна или фитнес-студии 50 тысяч рублей, то по итогам года он сможет вернуть себе 6,5 тысячи. Максимальные расходы, по которым планируется установить налоговый вычет, - 120 тысяч рублей в год. Таким образом, предельная сумма компенсации составит 15,6 тысячи рублей.

Предполагается, что вычет нельзя будет получить за расходы на посещение зрелищных спортивных мероприятий - например, футбольных матчей. Выплатят компенсации лишь тем, кто сам занимается спортом, а также покупает фитнес-абонементы для своих несовершеннолетних детей. Введение налоговых льгот на фитнес должно повысить интерес жителей к занятиям физкультурой и в итоге позитивно сказаться на состоянии здоровья нации.

Комментарии

Юлия Меркурьева, руководитель пресс-службы Костромской областной думы:

- Обычно перед принятием законов на федеральном уровне проекты поступают на обсуждение в регионы. В Костромскую областную думу проект закона о введении налоговых вычетов на занятия спортом пока не поступал. Но депутаты об этой инициативе уже знают. Полагаю, если такой законопроект к нам поступит, областная Дума даст на него положительный отзыв. Я уже подсчитала, что по своему абонементу могу сэкономить около 4000 рублей. Думаю, это хорошее начинание и оно будет востребовано.

Ирина Смирнова, инструктор по йоге:

- Некоторые наши клиенты уже сейчас обращаются с вопросами, можно ли оформить абонемент с договором для сдачи отчета в бухгалтерию. На предприятиях, которые заботятся о здоровье сотрудников, введены корпоративные программы с выплатой компенсаций на фитнес. Если такие обращения примут массовый характер, то многие студии, работающие неофициально, будут вынуждены выйти из тени. Чтобы не потерять клиентов, им придется уходить от существующей системы пожертвований: нужно будет регистрироваться официально, приобретать кассовые аппараты и платить налоги.

Павел Чепогузов, председатель комитета по физкультуре и спорту Костромской области:

- Пока у нас нет полной информации о том, в какой форме работают спортивные клубы и предоставляют ли они документы для оформления компенсаций. Сейчас муниципалитеты предоставляют отчетность о наличии и количестве спортклубов. Сам законопроект к нам на региональную экспертизу еще не поступал. Но если законопроект будет принят, то, вероятно, будет утверждена и новая форма отчетности. Насколько мне известно, у предпринимателей, работающих на упрощенной или вмененной системе налогообложения, сумма налога от количества пробитых чеков не меняется. Я думаю, если от жителей будет запрос на такой вид услуги, то все клубы пойдут навстречу, поставят кассовые аппараты и будут выписывать квитанции, которые будут приниматься для бухгалтерской отчетности.

Справка РГ



По данным минспорта, сейчас в России спортом занимаются около 50 миллионов человек. К 2024 году показатель вовлеченности в занятия физкультурой и спортом должен вырасти до 55 процентов - то есть приблизительно до 80 миллионов человек. Регулярные занятия физкультурой считаются одним из атрибутов здорового образа жизни. В национальный проект "Демография" входит программа "Спорт - норма жизни", объем ее финансирования составляет 150 миллиардов рублей.



По данным администрации Костромской области, за последние три года в регионе построено и реконструировано 35 спортивных объектов, это вдвое больше плановых показателей. Достичь таких результатов удалось благодаря реализации федеральных и региональных проектов и программ, а также за счет внебюджетных источников. Уровень обеспеченности жителей спортивными сооружениями за три года вырос с 29 до 55 процентов, а количество костромичей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, увеличилось с 28,8 до 39 процентов. Для занятий спортом в регионе пригодны девять парков, 235 спортивных площадок, два стадиона, 82 футбольных поля, 19 хоккейных кортов, зимой к числу спортивных объектов добавляются 25 катков и 70 лыжных трасс.