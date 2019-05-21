С Патриарших украли знак "Запрещено разговаривать с неизвестными"

В центре Москвы из знаменитого сквера у Патриарших прудов похищен знак "Запрещено разговаривать с неизвестными".

Об этом в отдел полиции Пресненского района сообщила 41-летняя москвичка. По ее данным, знак могли украсть либо 19, либо 20 мая. По этому факту началась доследственая проверка.

Напомним, что знак на Патриарших посвящен героям романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". На табличке были изображены силуэты кота Бегемота, Коровьева и Воланда. Периодически знак оттуда исчезает. В последний раз его восстановили 18 мая к международному Дню музеев.