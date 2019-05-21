Школьная улица в Москве станет полностью пешеходной

В столице начались работы по благоустройству Школьной улицы, сохранившей облик послепожарной Москвы XIX века. Сейчас на улице, часть которой ранее уже была пешеходной, развернули строительную площадку и огородили территорию.

Улица уникальна тем, что она появилась на территории бывшей Рогожской слободы в начале XVII века. В то время этот кусочек города протяженностью менее километра именовался Тележной улицей, так как здесь любили оставаться на отдых ямщики. В XIX веке ее переименовали в 1-ю Рогожскую улицу, а с 20-х годов прошлого века она стала Школьной. Все дома, расположенные на данной улице, имеют сходное строение - обычно два этажа и ворота.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе департамента капремонта Москвы, благоустройство улицы и прилегающих к ней сквера и части Андроньевских улиц завершат осенью.

Ожидается, что в рамках ремонта сохранят и музеефицируют брусчатку XIX века, подходящую к домам, почистят фасады, а все электрические провода уберут под землю. Будут установлены уличные торшеры освещения, лавочки, добавят зеленых насаждений. Въезд для транспорта на улицу закроют, и она станет полностью пешеходной. После завершения всех работ эта территория отлично подойдет для прогулок и проведения ярмарок, концертов, фестивалей.