Средняя зарплата москвичей в первом квартале текущего года составила без вычета налогов 86 830 рублей. Об этом сообщил руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Денис Тихонов. Он напомнил, что в этот же период прошлого года она была 78 271 рубль. То есть прибавка за год - 9,5%.

Это новое подтверждение того, что Москва наконец-то преодолела кризисные явления 2014 года. Зарплата все эти годы хотя и росла, но всего на один-два процента, поэтому всю прибавку съедала инфляция. Теперь же при прибавка становится ощутимой. Более того, тот же департамент экономической политики и развития города прогнозирует, что в течение ближайших 5-6 лет средняя зарплата в Москве вырастет до 120-135 тысяч.

Свыше 80 тысяч в столице платят в строительстве, здравоохранении, образовании

Чем же объясняется такая разница - почти вдвое, с заработками в целом по стране? Причин много. Но главная из них - то, что Москва развивает свою экономику во всех ее видах. И большой, и малый, и бизнес: власти поддерживают налоговыми льготами, созданием условий для него в технопарках и технополисах, что способствует выводу из тени предпринимателей. С этой целью столица первой внедрила патенты, а недавно пошла на эксперимент с 4%- налогом для самозанятых. Интерес правительства Москвы очевиден: чем больше москвичи зарабатывают, тем полнее бюджет города на благоустройство, модернизацию здравоохранения и развития образования. Ведь 38,2% налоговых доходов в нем - это как раз средства, полученные от НДФЛ. Лишь в первом квартале этого года они дали в казну 195,2 млрд.рубл. Москвичам же такой подход гарантирует трудоустройство: из 7 миллионов 271 тысячи человек экономически активного населения в городе 98,8% работают. Официальный уровень безработицы - 0,4% - самый низкий не только в России, но и в мире. Работы хватает и жителям других регионов, которые едут сюда на заработки. Как сообщила "РГ" в департаменте труда и соцзащиты населения, в банке данных города и сейчас имеется свыше 110 тысяч вакансий. Не все, конечно, сразу получают 86 тысяч, но зарплата от 40 до 50 тысяч будет. По данным Мосгорстата, это самые низкие заработки в столице. Их имеют на производстве кожи и изделий из нее, обработке древесины, производстве обуви, одежды, в гостиницах и общепите. Но в строительстве, куда чаще всего устраиваются приезжие, зарплаты уже более 80 тысяч, в образовании и здравоохранении - под 90 тысяч. Ну а , те кто причастен к добыче нефти и газа, получают свыше 373 тысяч рублей, в табачной отрасли - более 193 тысяч, в сфере IT - 189 тысяч.