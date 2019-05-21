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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Что дороже денег

Стартует прием заявок на конкурс грантов мэра Москвы
Текст: Полина Войтенок
Российская газета - Столичный выпуск № 107(7865)
21 мая в Москве стартует прием заявок для участия в конкурсе грантов мэра Москвы социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО). В этом году принять участие в нем можно по семи новых номинациям.

Основная задача конкурса - поддержать рублем самые важные проекты столичных НКО. "Мы ожидаем много заявок. Есть коммерческие организации и маленькие, и большие. Мы ждем абсолютно всех. Для нас показатель - польза и результат, который они принесут городу", - сказала председатель комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

Самые крупные проекты смогут претендовать на гранты величиной до 2,5 миллиона рублей

Новой в конкурсе стала номинация "Добровольчество и волонтерство", направленная на популяризацию добровольческих организаций. Для НКО, занимающихся социальной адаптацией людей с ограниченными возможностями, появилась номинация "Благотворительность, милосердие и забота". Проекты, которые работают с детьми и семейными ценностями, могут выиграть в номинации "Семья и дети". "Московское долголетие" создано для обществ, помогающих гражданам пожилого возраста. "Формирование полезной и безопасной интернет-среды" поддерживает проекты в области IT-технологий, а "Молодежь Москвы" - в области молодежной политики. Наконец номинация "Мой район" стимулирует благоустройство городских территорий.
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Призовой фонд конкурса остался достаточно солидным. В прошлом году он увеличился в полтора раза - с 273 до 400 миллионов рублей. Самые крупные проекты смогут претендовать на гранты до 2,5 миллиона рублей, но и небольшие инициативы смогут найти поддержку - до 700 тысяч рублей.

Для участия в конкурсе НКО должны соответствовать следующим требованиям: работать в Москве от года и дольше, не иметь политических партий в составе учредителей, а также не проходить процедуры банкротства, ликвидации или реорганизации. Не должно быть и проблем с уплатой налогов.

Между тем отбор экспертов на конкурс уже стартовал. Каждый год конкурсные проекты анализируют около трехсот представителей благотворительных организаций. В этом году впервые в состав экспертного совета будут входить еще и представители Общественной палаты.

Стоит отдельно отметить, что для поддержки некоммерческих организаций в Москве действует 11 коворкинг-центров. В них конкурсантам помогут правильно подать документы на грант, расскажут, как грамотно вести финансовую деятельность. В этих центрах НКО могут так же проводить мастер-классы, тренинги, фестивали и другие мероприятия в течение всего года. Прием заявок на участие в конкурсе продлится до 19 июня. Подать их можно на портале "Душевная Москва". А победителей объявят 11 сентября.

Кстати

В столице зарегистрировано свыше 30 тысяч некоммерческих организаций, из них более 6 тысяч - социальной направленности.

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