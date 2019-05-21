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21.05.2019 12:47
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Сына Игоря Талькова лишили водительских прав за пьяную езду

Текст: Владимир Полетаев

Чертановский районный суд Москвы приговорил Игоря Талькова-младшего, сына известного советского певца и музыканта, к штрафу в 200 тысяч рублей и лишил водительских прав на два года за повторный случай управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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В ноябре 2018 года инспектор ДПС остановил автомобиль Jeep Grand Cherokee, за рулем которого был Тальков-младший, как и его отец, являющийся музыкантом. Сотрудник полиции при первичном осмотре выявил у мужчины "признаки опьянения" и предложил ему пройти медицинское освидетельствование, однако тот отказался. Против Талькова было возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию" - в 2016 году его уже лишали водительских прав на полтора года за пьяную езду.

В суде сообщили, что по просьбе самого Талькова дело рассматривалось в особом порядке, так как он хотел побыстрее уладить этот вопрос. В суде нарушитель полностью согласился с предъявленным обвинением, хотя первоначально Тальков-младший заявлял, что является вегетарианцем и не употребляет алкоголь с 2014 года.

Игорь Тальков-старший был убит выстрелом из пистолета 6 октября 1991 года во время концерта в Санкт-Петербурге. Обвинение в убийстве по неосторожности было предъявлено концертному директору певца Валерию Шляфману, который до сих пор находится в розыске. В ноябре прошлого года Следственный комитет РФ возобновил расследование убийства певца.

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