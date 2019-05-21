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21.05.2019 20:34
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Близки к провалу

В тульской деревне земля уходит из-под ног
Текст: Елена Шулепова (Тула)
Российская газета - Экономика Центрального округа № 107(7865)
В селе Дедилово Тульской области образовался провал глубиной с пятиэтажку. Земля обвалилась в десяти метрах от жилого дома. Местные жители считают, что виной всему затопленные шахты. С ними солидарны и эксперты.
Фото: Александра Шулепова Специалисты зафиксировали, что яма продолжает расширяться. Фото: Александра Шулепова
Специалисты зафиксировали, что яма продолжает расширяться. Фото: Александра Шулепова

ЧП случилось на окраинной улице села Дедилово. Местный житель Дмитрий Тихонов, проживающий метрах в ста от того места, рассказал "РГ", как ближе к утру услышал какой-то гул и ощутил легкий толчок. Потом увидел, как мимо его дома вереницей идут люди.

- Идем смотреть провал. Говорят, у дачника дом чуть под землю не ушел, - пояснили односельчане.

Фото: iStock
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Зрелище оказалось и вправду впечатляющим: огромный котлован, куда провалился весь огород и часть сада, образовался в пугающей близости к жилому дому, который недавно купили под дачу. Хозяева успели посадить молодой сад, разбили огород. Соседи рассказали, что буквально за два дня до того, как все случилось, примерно на этом месте трактор распахивал землю. "Как только не провалился? Повезло трактористу", - рассуждают селяне.

"Министерством природных ресурсов и экологии Тульской области совместно с представителем Главного управления МЧС России по Тульской области, администрации МО Киреевский район, МО Дедиловское Киреевского района, с привлечением профильных специалистов проведено выездное мероприятие по обследованию территории в селе Дедилово Киреевского района, - говорится в официальном ответе пресс-службы регионального правительства на запрос "РГ". - В результате выявлено, что на земельном участке, прилегающем к домовладению, образовался провал грунта диаметром около тридцати метров и глубиной около пятнадцати метров. Для минимизации рисков негативных последствий доступ на территорию ограничен предупреждающими лентами. Ежедневно администрацией МО Дедиловское Киреевского района и Главным управлением МЧС России по Тульской области проводится мониторинг на предмет дальнейшего расширения провала и обрушения на указанной территории. Признаков расширения и обрушения провала не выявлено. В настоящее время оценивается объем комплекса работ для выявления причин образования полостей на данной территории".

- Моя мама работала вон на той шахте, - кивает Дмитрий в сторону террикона, возвышающегося на горизонте. - Двадцать лет назад их закрыли и затопили. В этом озере я мальчишкой купался, а сейчас это лужа, заросшая камышами. Вода куда-то ушла. И не только здесь.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
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А у хозяев дома, которых застать не удалось (говорят, уехали от греха подальше - какой уж там отдых), похоже, проблемы начались не сегодня. На кирпичной пристройке, расположенной ближе всего к провалу, свежезамазанные трещины - видно, что угол строения начал отваливаться.

В конце прошлого века село Дедилово со всех сторон окружали шахты. Все они закрылись с ликвидацией Подмосковного угольного бассейна (ПУБ). И уже через пару лет появились "первые звоночки" будущей проблемы: низкие места начали заболачиваться, в домах, что повыше, по стенам пошли трещины.

 

Котлован, куда провалился весь огород, образовался поблизости от жилого дома

Реструктуризация ПУБа, основную часть которого составляло объединение ОАО "Тулауголь", началась в 1990-х годах. Федеральная целевая программа социально-экономического развития угледобывающих районов Тульской области предусматривала структурную перестройку отрасли - за счет ликвидации особо убыточных, не имеющих перспективы развития производств. Однако реструктуризация обернулась полной ликвидацией угледобывающих предприятий. Причем тогдашний комитет по угольной промышленности при Минэнерго России ежегодно по представлению ликвидационных комиссий без достаточных, по мнению Счетной палаты, на то оснований осуществлял корректировку затрат на ликвидацию шахт. Когда пришло время отчитываться за использование бюджетных средств, выяснилось, что в документах говорится о работах, которые никогда не проводились. В 2008 году процессами реструктуризации, а затем и ликвидации Подмосковного угольного бассейна занялись Счетная палата и ФСБ. В результате - более десятка уголовных дел. Фигуранты этих дел сегодня уже отсидели свои сроки. Но деньги никто не вернул.

Фото: Евгения Евреинова
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- Мы живем в таком месте, где запросто можно провалиться под землю вместе с домом и всеми дворовыми пристройками, - рассказал "РГ" житель села Дедилово Валерий Шемякин. - Я поднимал документацию и выяснил, что рядом с нашими домами восемь карстовых озер. Плюс - заброшенные шахты, которые толком не законсервировали.

Специалисты столичного независимого центра подземных исследований побывали на месте дедиловского провала. По словам его руководителя Вадима Михайлова, только за четыре часа провал почти на их глазах увеличился в диаметре на полметра. В ходе обследования специалисты пришли к предварительным выводам, что причина ЧП носит как природный, так и техногенный характер.

- На глубине шести метров под гумусом видны известковые пласты, ниже - бурые угли, еще ниже - следы техногенного характера: возможно, в этом месте в шахте был пожар, - рассказал "РГ" об увиденном в провале Вадим Михайлов. - Здесь много шахт, когда их закрыли, то перестали откачивать воду и затопили. В результате водотоки были нарушены. Частично горизонт опустился, частично поднялся. Кроме того, здесь и раньше были карстовые провалы. Надо тщательно изучить ситуацию и принимать превентивные меры. На этом провале можно было бы отработать методы борьбы с подобными явлениями.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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По мнению Михайлова, обезопасить жилище, стоящее фактически на краю обрыва, можно двумя методами: передвинуть или провести глубокое бурение, найти точку, откуда идет развитие негативного процесса, и "заморозить" этот процесс. Ведь не исключено, что подобные провалы будут еще. Однако, как показывает практика, лишь большая катастрофа может заставить власти что-то делать.

Но дом пока никуда не рухнул. Дачнику неофициально пообещали "засыпать яму мусором, который привезут из райцентра". О том, что он лишился земли и  никто не гарантирует, что дом не уйдет под землю, власти пока предпочитают молчать.

Кстати

"РГ" уже писала о проблемах села Дедилово ("Приезжайте, посмотрите на камыш" - "РГ" от 31.05.2018 г.). После публикации в бюджет этого года заложили два миллиона на обследование земельных участков в связи с подтоплением.

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