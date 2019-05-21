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21.05.2019 15:12
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Геликоне стартовала четвертая "Нано-опера"

Текст: Владимир Ковалевский
Сегодня в Москве в "Геликон-опере" в четвертый раз стартовал уникальный конкурс молодых оперных режиссеров "Нано-опера". Накануне прошла жеребьевка участников. Конкурс завершится вручением гран-при и большим гала-концертом из лучших номеров.
Фото: Владимир Ковалевский Фото: Владимир Ковалевский
Фото: Владимир Ковалевский

Необычное состязание, аналогов которому нет в театральном мире, придумал и блестяще воплотил в жизнь художественный руководитель театра Дмитрий Бертман, известный своей креативностью не только в сценических постановках, но и во всем, к чему он прикасается как творческая личность.

Фото: предоставлены Московским Пасхальным фестивалем/Александр Шапунов
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Впервые конкурс прошел в 2013 году, его соорганизатором теперь постоянно выступает департамент культуры Москвы. В этот раз "Нано-опера" приурочена к Году театра в Российской Федерации.

- Жизнь показала, что учреждая "Нано-оперу", мы попали в десятку и заполнили нишу, которая словно ждала нас, - сказал корреспонденту "Российской газеты" Дмитрий Бертман. - Посудите сами: на участие в нынешнем конкурсе было подано более 100 заявок из разных стран. Побиты наши же рекорды по международному охвату. Жюри пришлось поработать, не покладая рук. В итоге остались 13 молодых режиссеров из Кубы, Испании, Италии, Аргентины, Израиля, Великобритании, Украины, России. В первом и втором туре отсеются по три участника, в заключительном останутся семь конкурсантов, кто-то из них и получит гран-при. А точнее, путевку в известность, в профессиональную режиссерскую деятельность, что уже показали и доказали победители прошлых лет.

Жюри четвертой "Нано-оперы" возглавил Дмитрий Бертман, в него вошли такие известные театральные деятели, как Кристина Шепельман, генеральный директор Большого театра Лисеу (Барселона, Испания); Кристоф Майер, генеральный директор Немецкой оперы на Рейне в Дюссельдорфе и Дуйсбурге (Германия); Шелл Энглунд, генеральный директор-художественный руководитель Норрландз Операн в Умео (Швеция); Нееме Кунингас, оперный режиссер (Эстония); Александр Титель, художественный руководитель и главный режиссер Оперной труппы Московского академического музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко; Пер Хансен, художественный руководитель Национального Театра (Прага, Чехия); Даниэль Крамер, художественный руководитель Английской национальной оперы (Лондон, Великобритания); Валерио Тура, творческий агент, художественный консультант в Новом национальном театре в Токио, профессор; Розетта Кукки, художественный руководитель Оперного фестиваля в Уэксфорде; Георгий Исаакян, художественный руководитель-генеральный директор Московского детского музыкального театра имени Н. И. Сац (Россия); Сергей Бобров, художественный руководитель Красноярского государственного театра оперы и балета (Россия); Вячеслав Стародубцев, главный режиссер Новосибирского государственного академического театра оперы и балета НОВАТ (Россия).

Фото: Пресс-служба Международного театрального фестиваля им. Чехова
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- 13 конкурсантов, 13 членов основного жюри. Мы уверены - это счастливое число и для нас, и для всех участников проекта, - продолжает Дмитрий Бертман. - Не случайно в чеховской пьесе "Три сестры" говорят, что "13 за столом - значит, тут есть влюбленные". Это сказано именно про нас, потому что "Геликон" волшебным образом притягивает всех, кто влюблен в театр, и поэтому стал театром единомышленников.

Помимо основного жюри, молодых режиссеров также оценивает медиажюри, состоящее из журналистов, музыкальных экспертов, представителей теле- и радиоканалов. Члены медиажюри выбирают своего победителя, присуждают конкурсантам собственные премии. Выступления конкурсантов транслирует информационный партнер театра - телеканал "Россия - Культура".

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