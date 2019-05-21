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21.05.2019 16:45
Проект: В регионах

В Калуге к юбилею отремонтируют дома и дороги

21 мая Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов и депутаты Городской Думы приняли участие в заседании комиссии по подготовке и проведению празднования 650-летия города.
Фото: Калужская городская Дума Фото: Калужская городская Дума
Фото: Калужская городская Дума

На заседании были заслушаны отчёты о подготовке праздника, проведении работ по ремонту дорог и благоустройству городских территорий, капитальному ремонту многоквартирных домов и реконструкции объектов культурного наследия.

В рамках празднования 650-летия Калуги запланировано 27 культурных мероприятий, концепция самого праздника будет разработана в 2020 году.

К юбилею города планируются масштабные работы по ремонту дорог и благоустройству дворовых и общественных территорий.

В 2019 году 60 дворов будет отремонтировано по программе "Городская среда", в ближайшее время состоится открытие двух новых скверов в микрорайонах Терепец и Турынино, планируется провести работы по благоустройству сквера Волкова.
Всего к 2021 году запланирован ремонт 180 дворовых территорий.

К юбилею Калуги планируется провести ремонт 384 многоквартирных домов: 55 аварийных домов потребуют реконструкции, 106 домов - текущего ремонта, 223 дома - капитального ремонта.
Прорабатывается вопрос включения в перечень ещё порядка 200 домов. Всего на эти цели планируется направить 1,3 млрд. рублей.

Большое внимание будет уделено ремонту и реконструкции объектов культурного наследия.

Городской Голова Дмитрий Разумовский предложил в рамках программы "Старый город" в текущем году провести экспертизу объектов культурного наследия и изучить возможность создания пешеходной зоны на улице Театральной.
Также в ходе подготовки к юбилею города запланирован капитальный ремонт 18 школ.

Глава городского самоуправления Александр Иванов поднял вопрос о сроках подготовки проектно-сметной документации.

- До сих пор не завершены работы по разработке проектно-сметной документации для ремонта школ № 3 и № 9, - подчеркнул Александр Иванов, - хотя все сметы и техпроекты должны были быть готовы к 23 апреля.

Кроме того, Александр Иванов отметил, что зданиям школ №3 и №9 более ста лет, ремонтные работы в них могут проводить только специализированные организации, имеющие лицензию для работы с объектами культурного наследия. В результате стоимость работ может существенно возрасти и превысить отведённые лимиты финансирования.

Вопрос будет взят на контроль управлением архитектуры, градостроительства и земельных отношений.

Депутат Александр Одиночников поинтересовался перспективами создания скульптурной композиции, посвящённой 650-летию Калуги.

Как сообщила начальник управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Юлия Ковтун, в настоящее время несколько вариантов композиции прорабатывается на экспертном уровне, кроме того городу потребуется порядка 11 миллионов рублей для ремонта мемориала, посвящённого 600-летию Калуги.

Заместитель председателя Городской Думы Сергей Павлов предложил в рамках подготовки к юбилею города провести реконструкцию ряда детских площадок.
- Некоторые детские площадки обветшали и находятся в неприглядном состоянии, - отметил Сергей Павлов, - вопросами содержания площадок в МАУ "Калугаблагоустройство" занимаются лишь два специалиста, было бы целесообразно к юбилею города провести ремонт и реконструкцию детских игровых комплексов, расположенных в скверах и в центральной части города.

Городской Голова Дмитрий Разумовский идею поддержал, в свою очередь предложив проанализировать состояние детских площадок и определить источники финансирования работ

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга Городская Дума города Калуги
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