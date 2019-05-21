Проект "Московская смена" получил статус постоянного. Такое решение принято на заседании президиума столичного правительства. Детские лагеря предстоящим летом откроются в 246 школах, спортивных комплексах и учреждениях социальной защиты.

Напомню, проект "Московская смена" стартовал три года назад, став альтернативой загородным базам отдыха и дачам. Москвичи быстро оценили, что устроить ребенка в возрасте от 7 до 14 лет в городской лагерь, если по каким-то причинам его не удалось вывезти на море, может каждый горожанин. Причем такая возможность есть в течение всего лета. Вот и в этом году первые лагеря откроются уже 3 июня. Работать они будут пять дней в неделю: с 9.00 до 19.00. Дети в это время не останутся без присмотра, а займутся массой полезных дел. Их ждет широкая культурная программа и трехразовое питание. По словам организаторов, ребята смогут посетить 26 музеев, 5 театров и 15 анимационных центров. Например, съездят в Измайловский Кремль, усадьбу "Кусково", "Москвариум", планетарий... В общей сложности запланировано более 1200 мероприятий.

По предварительным оценкам, в "Московской смене" за лето отдохнут около 25 тысяч школьников, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. Всего будет организовано три смены, каждая по 21 дню. Общеобразовательные школы, к примеру, подготовили игровые программы, конкурсы детского мастерства, лекции, кружки и студии по интересам. Не обойдется без олимпиадных задач и профориентационных игр. В общем, отдых отдыхом, но учеба по расписанию!

В спортивных школах дети продолжат регулярно тренироваться, участвовать в мастер-классах, общаться с олимпийскими чемпионами. Социальные центры тоже сделают ставку на спортивно-оздоровительную составляющую. Правда, дополнят программу еще и патриотическими и экологическими акциями.

Конкретно

Как будут работать городские лагеря "Московской смены":

С 3 июня - первая смена (образовательная, физкультурно-оздоровительная и социальная);

С 1 июля - вторая смена (физкультурно-оздоровительная и социальная);

С 1 августа - третья смена (социальная).

Как записаться:

Родителям, которые хотят устроить ребенка в один из городских лагерей, нужно написать заявление. Документы подать в общеобразовательную школу, учреждение соцзащиты или спортшколу. Список адресов см. на портале mos.ru.