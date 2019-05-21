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21.05.2019 21:15
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Два с половиной метра цинизма

Чиновники мэрии требуют урезать захоронение ветерана войны
Текст: Анна Скудаева
Российская газета - Федеральный выпуск № 108(7866)
Накануне майских праздников директор муниципального казенного учреждения Костромы "Городская служба захоронений" Валентина Крупина подала в суд на дочь ветерана Великой Отечественной войны Сергея Волкова. В суде чиновница потребовала от пенсионерки принудительного сноса ограды вокруг могилы ветерана войны.
Правнук Сергея Волкова Андрей с портретом прадедушки каждый год участвует в акции "Бессмертный полк". Фото: Из семейного архива Правнук Сергея Волкова Андрей с портретом прадедушки каждый год участвует в акции "Бессмертный полк". Фото: Из семейного архива
Правнук Сергея Волкова Андрей с портретом прадедушки каждый год участвует в акции "Бессмертный полк". Фото: Из семейного архива

Кавалер ордена Отечественной войны II степени Сергей Иванович Волков скончался в 2007 году, а его жена - труженица тыла Валентина Анатольевна Волкова, - в 2010-м. Супругов похоронили в одной ограде на муниципальном кладбище на улице Костромской. Все эти годы родные прилежно ухаживали за могилой, никому до этого не мешавшей. Но в прошлом году дочь ветеранов пенсионерка Елена Петрихович, накопивши за восемь лет денег, решила заменить крест на могиле матери на памятник. Чтобы его установить, женщина, как положено, написала заявление в администрацию кладбища. И неожиданно получила отказ. - Работник кладбища нагло заявил: "Ну, милая моя, у тебя тут участок в 12,5 квадратных метра, он слишком велик. Вот уберешь ограду - тогда поставишь памятник". Я чуть в обморок не упала от такого кощунства, - рассказывает со слезами на глазах Елена Сергеевна.

Она, естественно, на такое предложение не согласилась.

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- У меня есть договор и паспорт семейного захоронения и на маму, и на папу, - рассказывает она. - Никаких претензий со стороны администрации кладбища более 10 лет ко мне не было. Захоронения моих родителей находятся в одной ограде размерами 5 на 2,5 метра. Что сделано согласно утвержденным мэрией Костромы правил работы муниципальных кладбищ (Максимальные размеры земельного участка, предоставляемого для создания семейных родовых захоронений под будущие погребения, не могут превышать 5 на 2,5 метра. -А.С.). К тому же оформление памятника и ограды на могиле моего отца шло через военкомат за счет средств министерства обороны. Все чеки должны сохраниться в архиве военкомата. И вот вместо сохранения воинского захоронения его хотят разорить. Вот вам и положен солдат в шар земной, как будто в мавзолей...

В мэрии же Костромы сохраняют величественное спокойствие. Отмазка одна: Елена Сергеевна, мол, "не представила никаких доказательств законности установки ограды", поэтому ограда должна быть снесена.

Как официально заявил первый вице-мэр Костромы Олег Болоховец, в 2015 году власти города утвердили новый порядок предоставления земли на муниципальных кладбищах, согласно которому сектора кладбищ должны осваиваться последовательно, а информация обо всех свободных для захоронения участках размещается в интернете. И проявив математические способности, чиновник подсчитал, что ограда, установленная на могиле родителей Елены 11 лет назад, "превышает установленный муниципалитетом лимит в 5 квадратных метров на одного человека".

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В итоге после обращения в мэрию Елена Сергеевна получила судебный иск. Директор Муниципального казенного учреждения "Городская служба захоронений" Валентина Крупина требовала признать выделение в 2007 году 12,5 квадратных метра под могилу ветерана войны Сергея Волкова незаконным. И в течение пяти дней после вынесения судебного решения ограда вокруг захоронения воина должна быть снесена.

Правда, от участия в судебном процессе чиновники костромской мэрии стыдливо самоустранились. А может, просто решили: не царское это дело, подумаешь, какое-то воинское захоронение...

Идем на кладбище. Могила орденоносца Сергея Волкова - одна из самых скромных на всем погосте. Возле самого входа, на центральной аллее, расположены десятки гигантских склепов и мраморных дворцов с высокими оградами и даже с крышами, и площадь их - отнюдь не 12 метров, а все 50. Есть совершенно гигантские надгробия всего на одну могилу, но размером с хороший коттедж...

На центральной аллее кладбища - десятки гигантских склепов и мраморных дворцов, их площадь метров под 50. Могила же орденоносца - одна из самых скромных

Интересно, есть ли глаза у руководителей костромской мэрии? Если они, не стесняясь, говорят, что в Костроме "нет семейно-родовых захоронений"... Ведь картина на кладбище похоже на чудовищный памятник так называемой "похоронной мафии".

И при этом заместитель главы администрации Костромы Марк Красильщик утверждает: "В настоящее время земельные участки под создание семейных (родовых) захоронений на территории города Костромы не предоставляются в связи с отсутствием необходимых для этого площадей в границах действующих кладбищ". Так что, не верить глазам своим?

- Но что я скажу моим внукам, - утирая слезы, причитает Елена Сергеевна.- Они придут на кладбище и спросят: "А где же могила бабушки и дедушки? Что с ней случилось? И что мне им сказать? Видите у входа на кладбище баннер: "Сохраним память вместе! На этом месте возводится монумент Памяти, где будут размещены фамилии защитников нашего Отечества, похороненных на кладбище. Пока мы помним - они живут". Верные слова. А на деле?.. Какая-то двойная мораль у наших местных властей.

Комментарий

Сергей Шкаликов, юрист:

- Ветеран был похоронен в 2007 году. Срок исковой давности по данной категории дел - три года. Он давно истек. Министерство обороны хоронило ветерана за счет федеральных средств. Они сами согласовывали варианты и размер захоронения в соответствии с существовавшим на тот момент законодательством. По Закону "О ветеранах" это воинское захоронение. Там иные алгоритмы: они не подразумевают ограничения размера мемориала. И вообще, муниципальные правила захоронения 2015 года к ранее возникшим правоотношениям не применимы. Ситуация некрасивая: власти сначала дали участок под захоронение ветерана, а потом через 12 лет вдруг захотели изменить условия договора. А не выкопать ли тогда гроб и не вывезти ли его с кладбища вообще, раз мест не хватает? Муниципалитет должен защищать интересы граждан. Требование отрезать у воинского захоронения два с половиной метра земли, на мой взгляд, - чисто коррупционное. Человек, обладающий распорядительными функциями, не должен принимать решение вопреки интересам общества. Разве это общество заинтересовано в сносе? Нет! Все говорят, что надо ветеранам помогать, а мы начинаем память крошить.

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