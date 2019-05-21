С приходом тепла на улицах многих городов появились волонтеры и инструкторы спортивных клубов. Они предлагают взрослым и детям занятия йогой, танцами, теннисом, верховой ездой. Многие проекты доступны людям с инвалидностью. В качестве "социальной составляющей" некоммерческие организации (НКО) предоставляют услуги инвалидам по льготной цене и даже бесплатно. Затраты НКО на социальные проекты государство компенсирует через гранты.

Отобрали и раздали

В прошлом году сразу тринадцать социально значимых проектов некоммерческих организаций Костромской области стали победителями конкурса президентских грантов. На их реализацию региональные НКО получили в общей сложности более 15 миллионов рублей.

Как уточнили в администрации региона, наибольшую финансовую помощь - почти три миллиона рублей - получил проект костромского областного благотворительного фонда "Открыть мир" по созданию системы комплексной помощи для семей с детьми и подростками с расстройством аутистического спектра. Еще 2,5 миллиона рублей выделили благотворительной организации "Специальная Олимпиада России" на проведение занятий по футболу для жителей региона с особенностями в развитии.

Финансовую помощь в 1,6 миллиона рублей на проведение летнего танцевального лагеря получила общественная организация "Танцующие звезды", а благотворительной организации "Воскресение" выделили 0,8 миллиона рублей на реализацию социального проекта "Наставник для бездомных". Кроме этого, на средства президентских грантов в Костромской области решили провести фестиваль детско-юношеского спорта "Вперед, Россия" стоимостью 0,4 миллиона рублей, региональный конкурс "Кострома лыжная" (0,46 миллиона рублей) и соревнования для слабовидящих по шахматам и шашкам "Ферзевый гамбит" (1,7 миллиона рублей), а также ряд других мероприятий.

Некоторые победители конкурса не получение грантов задолжали в казну десятки и даже сотни тысяч рублей

Всего с 2017 года средства из Фонда президентских грантов получили 46 проектов некоммерческих организаций из Костромской области. По правилам фонда деньги для поддержки НКО выделяются на реализацию проектов по 16 направлениям, в числе которых - социальная сфера, сохранение исторической памяти, поддержка науки, культуры и просвещения.

Кроме президентских грантов, НКО имеют шанс на получение средств областного и местных бюджетов.

Условия ужесточили

По данным управления по вопросам внутренней политики Костромской области, в этом году в рамках основного конкурса по распределению грантов для социально ориентированных НКО будут освоены 4,5 миллиона рублей. При реализации одобренных конкурсной комиссией программ каждый получатель может рассчитывать на финансовую помощь до 300 тысяч рублей на проект.

Документы на участие в областном конкурсе уже подали 82 организации. По сравнению с прошлым годом количество претендентов на получение бюджетных грантов значительно выросло. Ужесточились и требования к участникам.

Как уточнили в администрации региона, в этом году средства областного бюджета смогут получить только те НКО, которые не имеют задолженности перед бюджетом.

Ввести уточнения властям пришлось после того, как некоторые получатели бюджетных грантов, принявшие солидную финансовую поддержку, по итогам прошлого года оказались в числе злостных неплательщиков налогов. Некоторые победители задолжали в казну десятки и даже сотни тысяч рублей. Власти решили закрыть нарушителям дорогу к получению господдержки.

В марте этого года костромской губернатор Сергей Ситников внес изменения в постановление "О предоставлении субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям". В нем появилось дополнение о том, что те НКО, которые имеют неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, к участию в конкурсном отборе отныне не допускаются. При этом долгов перед бюджетом у НКО должно не быть за месяц до объявления конкурса.

Спешите рассчитаться

Многие костромские НКО к таким нововведениям оказались не готовы. По данным властей, на 1 февраля 2019 года почти у трети участников конкурса обнаружились налоговые проблемы. У некоторых организаций суммы превышали 400 тысяч рублей, за другими числились незначительные задолженности от трех до 12 копеек. Узнав о том, что даже копеечный долг может помешать получить им 300-тысячный грант, большинство участников, за исключением трех НКО, все свои долги погасили.

Учитывая сложившуюся ситуацию, отборочная комиссия приняла решение допустить до участия в конкурсе все организации, которые успели погасить долги перед бюджетом на момент окончания приема заявок - то есть на 22 апреля. Таким образом, в этом году из 82 организаций в отборе на получение грантов примут участие 78 НКО, не имеющих долгов. Из общего числа претендентов комиссии предстоит выбрать порядка 20 победителей, проекты которых наберут наибольшее количество баллов.

Комментарии

Галина Задумова, член Общественной палаты Костромской области, председатель отборочной комиссии по распределению грантов:

- В постановлении администрации области содержится новое требование о том, чтобы у участников отбора не было задолженностей перед бюджетом по страховым взносам, налогам, пеням - чтобы это была "чистая" организация. Предложение по сути правильное. Но наша комиссия направила в администрацию области свои предложения о том, чтобы информация об отсутствии долгов определялась не до объявления конкурса, а на момент завершения подачи документов - с тем чтобы все участники находились в равных условиях. Необходимо, чтобы НКО могли вовремя погасить долги и получить шанс на финансирование своих социально значимых проектов в этом году.

Александр Пушкарев, председатель совета костромской региональной благотворительной организации "Воскресение":

- Я считаю, что норма об отсутствии задолженностей - правильная. В требованиях многих конкурсов она есть. Но я убежден, что о правилах проведения конкурса участники должны знать заранее. Нельзя менять их на ходу. В прошлом году мы участвовали в конкурсе, собрали все документы, но нам отказали. В этом заявились на конкурс с проектом строительства ночлежки для бездомных людей. Нам необходимы средства на покупку стройматериалов. Несколько лет назад мы участвовали в конкурсе, и выяснилось, что у нас есть задолженность две копейки. Я ее успел погасить. Когда же конкурс объявляют 18 марта и говорят, что задолженности не должно быть еще до 1 февраля, - на мой взгляд, это неправильно. Я считаю, что список документов для участия в конкурсе должен быть известен заранее и он не должен меняться во время конкурса. У участников должна быть возможность погасить задолженность, если она есть.