В Липецке предложили построить "Белорусский квартал"

Белорусские власти предложили построить в Липецке "Белорусский квартал", который станет примером взаимовыгодного сотрудничества регионов России и республики Беларусь в сфере строительства и ЖКХ.

Делегация во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Российской Федерации Владимиром Семашко побывала с рабочим визитом в Липецкой области. На встрече с региональными властями стороны обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия в промышленной и строительной сферах, аграрном и жилищно-коммунальных секторах. Как сообщили в посольстве Республики Беларусь в России, среди приоритетных направлений развития сотрудничества участники делегации назвали сферу строительства.

- Белорусские строители готовы вывести на принципиально новый уровень кооперационное сотрудничество в области жилищного и социального строительства с использованием опыта работы белорусских организаций в Калужской, Курской и Смоленской областях. К примеру, принять участие в возведении "Белорусского квартала" в Липецке, объектов социально-культурного назначения в области, строительстве дорог и дорожной инфраструктуры во всем регионе, в том числе - в реализации российского национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", - приводит посольство слова Владимира Семашко.

В свою очередь, временно исполняющий обязанности главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов отметил, что регион заинтересован сотрудничать с Республикой Беларусь в сферах благоустройства, водоснабжения, строительства соцобъектов и в дальнейшем укреплении партнерских связей.

- Нам интересны предложения пакетного сотрудничества по комплексной застройке со всеми элементами жилой среды. Подобные проекты уже реализованы в других регионах России. Если сможете предложить цену и соответствие требованиям, мы готовы, - сообщил глава региона.

Стороны также обсудили вопросы сотрудничества при прокладке водопроводов и строительстве очистных сооружений, использовании коммунальной городской спецтехники белорусского производства, в том числе техники для ремонта дорог, а также обсудили темы взаимодействия в аграрной сфере.

Посол пригласил представителей Липецкой области региона принять участие в работе Международной специализированной выставки "Белагро-2019" 4 - 9 июня и в Белорусском промышленно-инвестиционном форуме 17 - 20 сентября, которые пройдут в Минске в этом году.

Справка "РГ":

В 2018 году товарооборот Республики Беларусь с Липецкой областью составил 286,5 миллиона. Долларов. По сравнению с 2017 годом он увеличился на 1,8 процента. В области действует дилерская сеть белорусских предприятий: "БелАЗ", "МТЗ", "Гомсельмаш", "Амкодор", "Могилевлифтмаш" и других, открыт асфальтобетонный завод ОАО "ДСУ № 1 г.Рогачева", арендована площадка для складирования дорожно-строительных материалов.